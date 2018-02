Kiinnostavaa joustoa Saksassa

Saksassa jättiliitto IG Metallin noin 900 000 jäsentä on saanut oikeuden lyhentää määräaikaisesti työaikaansa 35 tunnista 28 viikkotuntiin. Tarkoituksena on, että näin esimerkiksi lapsista tai vanhemmista on helpompaa huolehtia. Työaikansa saa lyhentää enimmillään kahden vuoden ajaksi, ja tämän jälkeen saa palata entisiin tunteihin. Palkka laskee suhteessa lyhennykseen ja vastineeksi työnantaja saa palkata enemmän 40 tunnin viikkoa tekeviä työntekijöitä.

Sopimus ja etenkin sen seuraukset ovat kiinnostavaa tutkittavaa myös suomalaisille. Yhä useammalla riittää toisenlaisia töitä myös kotona. Joustoa kaivataan monista syistä.