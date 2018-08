Katolisen kirkon pedofiilit ja heitä suojelleet piispat ja kardinaalit on saatava tuomiolle

Aamulehti

Kun katolisen kirkon johtaja paavi Franciscus aloittaa lauantaina vierailunsa Irlannissa, kirkon maine on syvässä aallonpohjassa. Pari viikkoa sitten maailmaa järkytti Yhdysvalloissa julkaistu lähes 1000-sivuinen tutkimus kuudessa eri Pennsylvanian hiippakunnassa tapahtuneista ja vuosikymmeniä jatkuneista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Pedofiilipappeja paljastui yli 300. Uhreja löytyi yli tuhat.

Pappien toiminta on ollut erittäin törkeätä. Käytetty on väkivaltaa ja sadismia. Papit ovat tuottaneet kirkon tiloissa lapsipornoa ja jakaneet tietoja mahdollisista hyväksikäytettävistä lapsista toisilleen.

Katolisten pappien lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset nousivat julkisuuteen 1980-luvulla. Sen jälkeen on selvinnyt, että samaa sairasta peliä on pidetty vuosikymmenten ajan kaikkialla maailmassa. Muun muassa Irlannissa.

1990-luvun lopulla paljastui, että tuhansia irlantilaisia lapsia oli raiskattu, pahoinpidelty ja alistettu katolisissa kouluissa, turvakodeissa ja orpokodeissa 1930 – 1990-luvulla.

Irlannin pääministeri Leo Varadkar aikoo nostaa pappien rötökset esille paavin tavatessaan. Paavi puolestaan aikoo tavata joitakin pappien seksuaalisen väärinkäytösten kohteeksi joutuneita uhreja.

Erityisen vastenmielistä on, että katolinen kirkko on systemaattisesti salannut pedofiilipappiensa rikokset. Samalla kun pappeja on suojeltu, heidän uhrinsa on vaiennettu uhkailulla ja rahalla.

Monia syyllisistä ei ole saatu oikeuden eteen, sillä rikokset ovat vanhentuneet.

Vaikka lapsiuhreja tiedetään olleen kymmeniä tuhansia monessa eri maassa, katolinen kirkko ei ole tehnyt mitään konkreettista saattaakseen syylliset oikeuteen.

Kun paavi Franciscus valittiin tehtäväänsä 2013, hän lupasi puuttua asiaan. Puhetta on kuitenkin ollut enemmän kuin tekoja.

Kun paavi alkuviikosta vihdoin tuomitsi Pennsylvanian tapahtumat kovin sanoin kirjeessään, hän ei esittänyt ainuttakaan käytännön keinoa, jolla kirkon suojeluksessa olevat pedofiilit saadaan oikeuden eteen. Oikeaan paavi osuu sentään siinä, kun hän sanoo, että mikään anteeksipyyntö ei voi korvata kirkon aiheuttamia kärsimyksiä.

Virkaan astuttuaan paavi perusti ongelmia ratkaisemaan paavillisen elimen. Elimessä mukana olleet kaksi entistä pappien uhria erosivat viime vuonna. Eronneista toinen, Marie Collins, puki tuntemuksensa oivallisesti sanoiksi brittilehti Guardianissa: "Paavin ei tarvitse enää kertoa meille, kuinka kammottavia väärinkäytökset ovat olleet ja kuinka tekijät on saatava vastuuseen. Kertokaa meille sen sijaan, kuinka aiotte saattaa tekijät vastuuseen."

Pitkään jatkunut rikollinen toiminta kertoo rappeutuneesta ja moraalittomasta instituutiosta, joka kuvittelee olevansa ympäröivän yhteiskunnan ja lakien yläpuolella. Kirkko on luonut on omat toimintamallinsa ja tapansa. Niiden avulla se uskoo selviytyvänsä kaikesta.

Vallalla oleva kulttuuri sallii, että vastuuta pakoilevat piispat ja kardinaalit ovat vastuullisia vain kirkolle itselleen.

Muutosten tekeminen on vaikeata, sillä valtakamppailuiden tiimellyksessä suurten uudistusten havittelijoihin ei Vatikaanissa suhtauduta suopeasti.

Näin laajamittaiseen ja järjestelmälliseen rikolliseen toimintaan syyllistyneitä ihmisiä ei edes papinkaapu saisi suojella, semminkin kun kohteena ovat yhteiskunnan pienimmät ja heikoimmat: lapset.