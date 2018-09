Kangasalla kuohuu – ja kaupunkilaisilla olisi oikeus tietää, miksi

Aamulehti

Kangasalan kaupungin omistaman uimahalliyhtiön toimitusjohtaja on erotettu. Toisaalta hallituksen väitetään kiusanneen toimitusjohtajaa. Tietoa on saatavissa nihkeästi, sillä yhtiötä eivät sido julkisen hallinnon avoimuusnormit, vaikka se on kuntalaisten yhteistä omaisuutta.

Kuntien omistamissa osakeyhtiöissä hallitukset on perinteisesti täytetty poliitikoilla ja vähemmässä määrin viranhaltijoilla. On rohkaisevia esimerkkejä siitä, että niihin voi istuttaa myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja hallitusammattilaisia. Avoimuusvajetta sekään ei poista, mutta se saattaa tuoda mukanaan annoksen tervettä johtamiskulttuuria politikoinnin sijaan.