Kaikki data on arvokasta, paitsi että osa on arvokkaampaa

Yhdysvaltain liittovaltion viestintäkomissio FCC päätti hiljattain purkaa verkkoneutraliteettia koskevan sääntelyn. Tämä tarkoittaa, että internet-palveluntarjoajat saavat hidastaa tai nopeuttaa eri yhtiöiden datavirtaa sekä laskuttaa käytettyjen palveluiden mukaan.

Nettineutraliteetti on velvoittanut operaattorit kohtelemaan kaikkea verkkoliikennettä samalla tavalla. Maksu tai palvelun nopeus ei ole riippunut siitä, tekeekö koulutehtäviä vai katseleeko kissavideoita Youtubesta tai elokuvia Netflixistä. Tulevaisuudessa asia voi olla toisin.

Koska isojen esimerkki kiinnostaa myös muita, asiaa on seurattu mielenkiinnolla myös Euroopassa.

EU velvoittaa jäsenmaitaan verkkoneutraliteettiin, mutta tätä kierretään ainakin Portugalissa. Suomeen Yhdysvaltain päätöksellä tuskin on suoria vaikutuksia, mutta jos se johtaa Yhdysvalloissa suosittujen, vaikkapa Netflixin kaltaisten, palveluiden hintojen nousuun, voi samaan olla painetta myös Suomessa.

FCC perusteli päätöstä sanomalla, että "suotuisan verkkosijoitusilmapiirin" palauttaminen on olennainen digitaalisen jakautumisen estämiseksi sekä kilpailun ja kuluttajia hyödyttävien keksintöjen kannustamiseksi.

FCC:n puheenjohtaja, republikaanien Ajit Pai kommentoi nettineutraliteetin vaatimuksen vähentäneen sijoituksia verkon parantamiseen tai laajentamiseen.

Jos muutos tarkoittaa Yhdysvalloissa todella varmempaa ja parempaa verkkoa myös kaukaisemmille seuduille sekä enemmän kilpailua, se on onnistunut. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa kuluttajilla on vain vähän valinnanvaraa. Atlantic-lehden (15.12.) mukaan noin 50 miljoonalla yhdysvaltalaiskotitaloudella on valittavanaan vain yksi laajakaistan tarjoaja. Palvelut ovat keskittyneet muutamalle suurelle yhtiölle.

Heti mikään tuskin muuttuu Yhdysvalloissakaan, sillä useampi taho ilmoitti heti päätöksen jälkeen vievänsä FCC:n ratkaisun oikeuteen. Kilpailua valvotaan muutoksen jälkeenkin.

Uutistoimisto Bloomberg oli kuitenkin aivan oikeutetusti huolissaan (17.12.) siitä, mitä hyppelehtivät sääntelypäätökset tarkoittavat yritystoiminnalle.

Nyt kaadettu neutraaliusperiaate on vuodelta 2015, presidentti Barack Obaman kaudelta. Sen kaatamista tukivat FCC:n republikaanijäsenet ja vastustivat demokraattijäsenet.

Nyt edessä on siis taas muutos – ja sen haastaminen oikeudessa. Jos demokraatit nousevat valtaan tulevina vaalivuosina, edessä voi olla jälleen uusi muutos.

Yhdysvalloissa kansalaisten tuki nettineutraliteetille on suurta, joten tapauksesta voi tulla vaaliase demokraateille ensi vuoden välivaaleissa. Mainoslause "kalliimpi Netflix" toiminee monen, etenkin nuoren, kohdalla.

Yritystoiminnan ja sijoitusten kannalta toimintaympäristö ei tunnu erityisen houkuttelevalta. Pahimmillaan tämä epävarmuus nakertaa Yhdysvaltain digitaalista kehitystä.

Jos muutos kuitenkin johtaa tiettyjen palveluiden suosimiseen tai syrjimiseen, voi kysyä, kaventuuko kuluttajan valinnanvapaus tai internetin vapauden aate ylipäätään. Jos näin käy, muutoksesta on syytä huolestua. Algoritmit rajaavat jo nykyisin sitä, mitä internetissä näemme ja mitä sieltä helposti löydämme. Internetiä ei ole syytä auttaa meitä kuplautumisessamme yhtään nykyistä enempää.