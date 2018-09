Jotain on yhä vialla Sipilän hallituksen yhteistyössä ja hengessä

Hallituksen toimintakyky. Tuuletuskokouksia. Yhteiset pelisäännöt.

Kun nuo sanat alkavat esiintyä poliittisessa julkisuudessa päivittäisellä tiheydellä, on se merkki siitä, että jotain on vialla.

Hallituksen toimintakyvystä ja hallitusryhmien samoista pelisäännöistä on nyt puhuttu tuuletuskokouksissa, joissa on puitu viime viikon Timo Soini -jupakkaa.

Jotain jäi etenkin keskustalaisten hampaankoloon siitä, että kaikki kokoomuslaiset eivät äänestäneet luottamusta ulkoministerille (sin.), jota oppositio veti tilille Suomen virallisen ihmisoikeuspolitiikan hämärtämisestä.

Yhtä tyypillistä kuin on tuuletuskokousten järjestäminen ja pelisäännöistä puhuminen, oli sitten se, miten pääministeripuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen maanantai-iltana totesi, että "tätä nahistelua on turha jatkaa" ja että "hallituksella on tärkeämpääkin tekemistä".

Ja kuinka ollakaan, kolmen hallituspuolueen yhteiseksi syntipukiksi löydettiin jälleen julkinen sana. Media oli joko raportoinut harhaanjohtavasti tai poliitikot olivat joutuneet tulkitsemaan sitä niin, että syntyi väärinkäsityksiä.

Seli, seli ja vielä kerran seli.

Hymistely ja hurskastelu eivät paljon vakuuta, kun vain pari päivää aiemmin on puhuttu "petturiporukoista" (Sirkka-Liisa Anttila) ja uhattu kaataa muita lakiesityksiä, jos kaikki naapuripuolueessa eivät tue Soinia (Markku Pakkanen).

Kokoomuslaisilla oli siis aihetta loukkaantua keskustalle, mutta enemmän näyttävät keskustalaiset loukkaantuneen kokoomuslaisille. Siihen lienee ainoana syynä se, että kokoomuksessa neljä kansanedustajaa sai puheenjohtaja Petteri Orvon luvalla jättää painamatta vihreää nappia luottamusäänestyksessä.

Keskustassakin on liberaalisti ajattelevia kansanedustajia. Heille ei jätetty sijaa kuunnella omaatuntoaan.

Turhinta oli tehdä ulkoministerin poliittista toimintaa koskevasta kysymyksestä koko hallituksen luottamusmittaus. Siinä niin keskusta kuin kokoomuskin lankesi miinaan. Ei ole ihme, jos seuraavat kannatusmittaukset näyttävät alenevaa suuntaa kummallekin.

Sinisten käyrä voi hetkeksi noustakin. Perussuomalaiset jäi tapauksessa pimentoon, joten selkein voittaja kuviossa oli taas sdp – ja jälleen käytännössä tekemättä itse mitään muuta kuin esityksen epäluottamuksesta. Demarit ovat hämmentävän hyvin vaalien lähestyessä saaneet päähallituspuolueet alentamaan itse omaa kannatustaan.

Kaikkonen on osin oikeassakin puhuessaan nahistelun tarpeettomuudesta.

Huomiota pitäisi kiinnittää "hallituksen yhteisten pelisääntöjen" sijasta todellisiin sääntöihin. Niitä löytyy lakikirjasta.

Professori Martin Scheinin totesi maanantaina, että Soinin olisi pitänyt jättää äänestämättä omassa asiassaan. Perustuslaissa todetaan, että "kansanedustaja on esteellinen osallistumaan valmisteluun ja päätöksentekoon asiassa, joka koskee häntä henkilökohtaisesti".

Soini teki uskontoon ja mielipiteenvapauteensa vetoamalla asiasta henkilökohtaisen. Pääministeri Juha Sipilän ja muiden tulkinta siitä, että äänestys koski koko hallitusta eikä yksittäistä ulkoministeriä, oli puhkipoliittinen eikä juridinen. Tämäntyyppisissä tilanteissa pitäisi lukea voimassa olevaa lakia eikä toiveita siitä, miten laki olisi pitänyt kenties kirjoittaa.