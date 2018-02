Joskus helppoheittoinen idea voi olla oikeillakin jäljillä

Aamulehti

Monimutkaisiin ongelmiin tarjotaan usein yksinkertaisia ratkaisuja. Se on tuulen suunta nykytavassa tehdä politiikkaa.

Yleensä yksinkertaisia ratkaisuja tarjoavat oppositiossa vaikuttavat populistiset puolueet ja niiden kellokkaat. Mutta osataan niitä tarjota myös vastuupaikoilta.

Viime viikolla asialle ryhtyi Suomen hallituksen eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.). Hän hahmotteli blogissaan tapoja säästää Euroopan unionin varoja. Säästäminen on tarpeen eritoten sen takia, että edessä oleva Britannian ero unionista, brexit, iskee noin 12 miljardin euron loven yhteisön budjettiin.

Terhon huomiota herättävin aloite oli, että EU:n alueiden komitea tulisi lakkauttaa. Näin säästyisi 96 miljoonaa euroa per vuosi, mikä sinänsä ei kata kuin vajaan prosentin supistustarpeista. Mutta pennissä on miljoonankin alku, kuten markka-aikana tavattiin sanoa.

Toki ministeri vaati loppua myös EU-parlamentin älyttömälle reissaamiselle kahden istuntopaikan, Brysselin ja Strasbourgin välillä. Se taas on säästöajatuksena käytännössä kaikkien muiden kuin ranskalaisten kannattama. Koska tämän tason asioita ei unionissa voida päättää kuin yksimielisesti, riittää Ranskan vastahanka estämään järkevän uudistuksen niin kauan kuin Ranska on EU-maa.

Alueiden komitea syntyi EU:n viralliseksi toimielimeksi 1992 allekirjoitetulla Maastrichtin sopimuksella ja aloitti toimintansa vuonna 1994. Silloin elettiin vielä aidon Eurooppa-innostuksen jälkiaikoja. Sisämarkkinoiden luominen ja suunnitelma yhteisestä valuutasta olivat viitoittaneet tietä "yhä tiiviimpää" unionia kohti.

EU:n jäsenmaissa on varsin erilaisia alueita. Saksassa on vahvat osavaltiot, Espanjassa itsenäisyyden perään usein haikailleet itsehallintoalueet ja Belgiassa perinteisen erimieliset kielialueet. Euroopan yhdentyessä ne osin pelkäsivät oman asemansa puolesta ja osin näkivät tilaisuutensa tulleen päästä vaikuttamaan asioihin. Erityisesti ne tarttuivat suosituksi tulleeseen subsidiariteetin periaatteeseen eli siihen, että asioista pitäisi päättää aina niille sopivimmalla hallinnon tasolla.

Vallan hajauttaminen pysähtyi kuitenkin jäsenvaltioiden keskushallintojen mustasukkaisuuteen. Alueille luotiin instituutionsa, mutta komitealle suotiin vain neuvoa-antava rooli. Niinpä siitä tuli lausuntoautomaatti, juuri kuten Terho asian määrittelee.

Sinisen ministerin helppoheittoinen idea on siis siitä harvinainen tapaus, että se on ihan varteenotettava ja kannatettava. EU:n alueiden komitealla ei ole 23 toimivuotensa ajalta näyttöä olemassaolonsa tarpeellisuudesta.

EU:ta on toki kehitettävä edelleen myös alueiden eikä vain valtioiden ja pääkaupunkien unionina. Ennen kaikkea Eurooppaa on kehitettävä kansalaisten yhteisenä Eurooppana.

Jos jossain vaiheessa on mahdollista rakentaa aidosti federatiivinen EU, jossa päätöksenteon kompetenssit on jaettu loogisesti paikallis-, alue-, osavaltio- ja liittovaltiotasoille, on järkevää harkita myös alueiden osallistamista unionin lainsäädännöstä päättämiseen. Silloin kyseeseen tulisi EU:n parlamentin muuttaminen kaksikamariseksi siten, että toiseen saliin valittaisiin jäsenet alueittain ja toiseen jäsenmaittain sekä osin jopa ylikansallisesti.

Mutta sitä etäistä aikaa odotellessa nykyinen alueiden komitea joutaa telakalle.