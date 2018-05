Jos käytät vielä Facebookia, olet yli 40 tai muuten vain vanhanaikainen

Eero Leppänen

Kukaan ei enää kirjoita mitään Facebookiin. Edes Euroviisut tai lätkän MM ei näy naamakirjassa, puhumattakaan Lapin helteistä ja tulvista.

Ei ole kuin muutama vuosi siitä kun ihmiset kirjoittivat auliisti ja kiinnostavasti asioistaan ja mielipiteistään. Myös ystävien ja sukulaisten elämää pystyi seuraamaan sieltä hyvin.

Enää ei pysty. Vai muistatko jotain mielenkiintoista mitä Facebookissa olisi tapahtunut vaikkapa viimeisen puolen vuoden aikana? En minäkään.

Kysymys ei ole tässä siitä, että luottamus palveluun olisi mennyt erilaisten vuotojen takia tai edes siitä, että Facebook olisi rukannut mystisiä algoritmejään sellaiseksi, että näet sieltä vain pienen osan siitä mitä siellä on.

Kysymys on siitä, että Facebookin aika puolijulkisena kuulumisten jakopaikkana on jo jonkin aikaa ollut ohi.

Itse löydän Facebookista enää vain muutamien tuttujeni päivityksiä. Nämä muutamat ovat sitten sellaisia, jotka päivittävät koko ajan. Reilusta kuudesta sadasta kontaktistani näen siellä edes viikoittain vain parikymmentä.

Kolmesta (aikuisesta) lapsestani kaksi on jo lopettanut tilinsä palvelusta.

Nykyään joka kerta kun haluaisin tehdä statuspäivityksen, minua alkaa hävettää. Kaipaan niitä aikoja kun ei hävettänyt.

Työssäni verkkotuottajana huomaan, että Facebook-linkit vetävät vielä ihmisiä uutismedian äärelle, mutta on niiden suosio romahtanut verrattuna aiempaan.

Signaali on vahva, mutta se ei vielä näy Facebookin käyttäjämäärissä. Ne ovat yhä kasvussa, vaikkakin maltillisemmassa kuin ennen.

Jos haluat tietää mitä nuoret älylaitteillaan tekevät, niin katso heidän näyttöään. Tutkimukset osoittavat, että he käyttävät lähes ainoastaan niitä sovelluksia, jotka ovat ensimmäisellä näytöllä heidän peukaloidensa ulottuvilla. Sinne he laittavat houkuttelevimmat sovelluksensa. Eli kilpailu on kova. Paikkoja ei ole monta.

Otapa nyt oma kännykkäsi esille ja katso ensimmäisen näytön alempaa puoliskoa. Siellä ovat myös sinulla ne sovellukset joita käytät. Paitsi jos olet yli 40-vuotias ja et osaa järjestää älypuhelimesi näyttöä. Silloin luultavasti käytät enemmän aikaa sovellustesi etsimiseen kuin niiden käyttämiseen.

Tietysti voit unohtaa kaikki mitä sanoin jos olet yli 50-vuotias. Silloin luet tätä varmaankin läppäriltä. Tai printistä, luoja paratkoon.

YouTube on sitä korkeammalla mitä nuorempi olet, samoin Instagram. Kyllä se Facebookikin löytyy aika korkealta, sillä sen ryhmät ovat yhä suosittuja, samoin FB:n pikaviestit.

Puhtaita uutispalveluja ei kahdeksan käytetyimmän sovelluksen joukossa ole enää kuin yli 55-vuotiailla, ainakaan amerikkalaisten tutkimusten perusteella.

Uutismedian edustajana väittäisin mieluusti, että somesta siirrytään tänne luotettavan uutismedian pariin. Tutkimusten valossa näin ei näytä olevan.

Kirjoittaja on 55-vuotias verkkotuottaja. Twitterissä: eero_leppanen

Kirjoituksessa on käytetty taustatietona ComScoren The 2017 U.S. Mobile App Reportia.