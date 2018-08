Jakovaara kasvaa lujaa

Tiistaina alkavassa hallituksen budjettiriihessä suurin kysymys ei ole se, sortuvatko hallituspuolueet vaalibudjetin tekoon, eli miellyttämään äänestäjiä vaikkapa veronalennuksilla tai indeksikorotusten jäädytysten perumisilla. Näihin ei ole yksinkertaisesti varaa – ei vaikka talous kasvaa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on nimittänyt talouskasvusta intoutuneita budjettitoiveita "suhdannepölyksi". Termi on sukua sodankäynnissä käytettävälle "fog of war" -termille. Sillä tarkoitetaan sotatantereen havaintojen ja päätelmien epävarmuutta ja -tarkkuutta omasta taistelukyvystä, vastustajan kyvystä sekä niiden pohjalta tehtävistä taktisista ja strategisista päätöksistä. Fog of warin vuoksi päätökset menevät usein pieleen.

Suhdannepölyä on usko talouskasvun jatkumiseen, mikä sekin osoittautuu usein turhaksi toivoksi. Kasvun jälkeen seuraa aina lasku, jopa romahdus. Samasta syystä Orpo muutti keväällä omissa puheissaan budjettivonkaajien viljelemän "jakovara"-termin "jakovaaraksi". Orpo muistutti, että noususuhdanteessakin Suomi yhä velkaantuu.

Budjettiriihessä jaetaan rahaa silti. Tällä hetkellä näyttää, että eniten lisämiljoonia saavat maanviljelijät. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat 63 hellepäivää romahduttivat tämän vuoden sadon. Viljelijöiltä ovat nyt maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan kassat tyhjät. Maa- ja metsätalousministeriö iskee budjettiriihessä pöytään lisärahantarpeen, joka on todennäköisesti vähintään kymmeniä miljoonia euroja.

Vastaavat lisälaskut suomalaisten maanviljelijöiden pelastamiseksi ovat edessä entistä todennäköisemmin myös tulevina vuosina. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt eivät pysähdy tähän vuoteen. Tämä kasvattaa Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta.

Kestävyysvajeen vuoksi Suomen velkaantuminen jatkuu. Perimmiltään velkaantuminen johtuu väestön ikääntymisestä ja tästä johtuvasta työssäkävijöiden vähenemisestä. Íkääntyvän väestön sosiaali- ja terveydenhuolto kuluttaa yhä enemmän verovaroja ja samaan aikaan työväestön pienentymisen vuoksi verokertymä pienenee. Ikävää on, ettei kestävyysvaje korjaannu nykyisellä nousukulmalla. Sen korjaantumiseen auttaa ainoastaan yhä jyrkempi talouskasvu.

"Koska väestö ikääntyy, tehdyn työn määrä ei juuri kasva. Siksi talouden kasvu jää pelkästään tuottavuuden kasvun varaan", muistuttaa valtiovarainministeriön toukokuussa julkaisema talousarvioesityksen yleisperustelujen laadintaohje.

Tuottavuus taas ei kasva ilman uusia innovaatioita ja niiden soveltamista. Uudet innovaatiot tekevät usein tarpeettomiksi kokonaisia ihmistyövaltaisia toimialoja. Parhaimmillaan ne synnyttävät kokonaan uusia toimialoja, joihin myös uusia työntekijöitä tarvitaan.

Parasta, mitä hallitus voi tehdä tässä ja tulevissa kehys- ja budjettiriihissä, on karsia tosissaan yrityksiltä uusien työntekijöiden palkkaamisen hidasteita ja työttömiltä työn vastaanottamisen taloudellisia ja byrokraattisia esteitä.

Myös verotusta pitäisi entistä voimakkaammin suunnata pois työnteon verotuksesta haittojen verotukseen, varsinkin kun kyse on fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Tämä nopeuttaisi uusien innovaatioiden syntymistä energiataloudessa ja myös hidastaisi ilmastonmuutosta.