Irlanti on muuttunut viime vuosikymmeninä yhä vapaamielisemmäksi, mutta ylettyykö kehitys aborttiin?

Aamulehti

Jos pitäisi etsiä maa, jossa arvokonservatiivisuus ja katolisen kirkon vaikutus ovat nopeimmin lientyneet, voisi Irlanti olla yksi hyvä ehdokas.

Homoseksuaalisuus oli Irlannissa rikos vuoteen 1993 asti. Vuonna 2015, 22 vuotta myöhemmin, Irlannista tuli ensimmäinen maa, joka hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot kansanäänestyksessä selvin luvuin. Se oli suuri askel pois katolisen kirkon opetuksista.

Abortti on ollut irlantilaisille vaikeampi pala.

Vuonna 1983 irlantilaiset äänestivät perustuslakiinsa uuden kahdeksannen lisäyksen, joka asetti sikiön elämän yhtä arvokkaaksi kuin naisen. Käytännössä muutos esti abortit. Vasta vuonna 2013 maan parlamentti päätti sallia raskaudenkeskeytyksen, jos raskaus uhkaa naisen henkeä.

Nyt äänestyksessä oleva muutos koskee kahdeksatta lisäystä. Jos muutos hyväksytään, Irlannissa olisi tarkoitus kirjoittaa laki, joka sallisi abortin 12. raskausviikkoon asti ja sen jälkeen 24. raskausviikkoon asti, jos raskaus uhkaa vakavasti naisen terveyttä tai henkeä.

Muutosten taustalla on ollut muutamia traagisia tapauksia: esimerkiksi raiskattu teini, jota ei ensin päästetty matkustamaan ulkomaille aborttia varten ja nainen, joka menehtyi, koska varmasti kuolevaa sikiötä ei suostuttu abortoimaan.

Mielipidekyselyjen perusteella irlantilaisten enemmistö kannattaa lakimuutosta. Lainsäätäjät ovat kuitenkin jakautuneet kysymyksessä. Vaikka kansanäänestys sallisi lakien höllentämisen, ei ole sanottua, että varsinaiset lakimuutokset menevät parlamentissa läpi. (Reuters 20.5.)

Irlannissa on ollut yleistä matkustaa Britanniaan raskaudenkeskeytystä varten. Toissa vuonna tällaisen matkan teki runsaat 3 200 naista. (BBC 16.5.).

Suomessa yleislinja on, että abortti on sallittu terveydellisistä ja sosiaalisista syistä 12. raskausviikkoon asti ja erityistapauksissa myös myöhemmin. Yleisin syy abortille on sosiaalinen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan Suomessa tehtiin vuonna 2016 hiukan alle 9 500 aborttia. Nuorten aborttien määrä on ollut laskussa, mutta eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään yhä 20–24-vuotiaille naisille. Toissa vuonna toistuvien keskeytysten määrä oli kuitenkin yhä kasvussa. Useammalle kuin joka kolmannelle abortin hakijalle oli tehty raskaudenkeskeytys myös aiemmin.

Raskaudenkeskeytys voi olla raskas, jopa traumaattinen kokemus. Vaikka etenkin nuorten abortit ovat laskussa, yhä on kiinnitettävä huomiota ehkäisytiedon ja -välineiden saatavuuteen ja hintaan.

THL suosittaa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille, mutta kunnissa tilanteet ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi Vantaa ja Jyväskylä ovat tarjonneet alle 20-vuotiaille ilmaisen ehkäisyn maaliskuun alusta. Tampereellakin ilmaista ehkäisyä on ehdotettu, mutta maksuttomuutta ei ole laajennettu nykyisestä. Tampereella ensimmäistä kertaa ehkäisyä hakeva saa esimerkiksi e-pillerit ilmaiseksi kuudeksi kuukaudeksi, ja abortin jälkeen on mahdollista saada esimerkiksi ilmainen kierukka.

Koska raskaudenkeskeytyksiä tehdään eniten pienituloisille nuorille, ilmaisille ehkäisyvälineille on hyvä perustelu. Näin raha ei olisi este ehkäisylle.

Jos sote- ja maakuntauudistus toteutuvat, päättäjät saattavat löytää asian vielä edestään, kun käytäntöjen yhtenäistämisestä epäilemättä aletaan keskustella maakunnissa.