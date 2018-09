Hyväntekijän tausta kannattaa tarkastaa

Aamulehti

On ilmennyt, että koulukiusaamisen ehkäisemisen verukkeella on Suomessa tehty ilmeisen raakaa bisnestä, jota poliisikin on ryhtynyt tutkimaan.

Aiemmin saman kohteen eli Kouluturvaa-lehden toimintaan ovat kiinnittäneet huomiota Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV sekä useat tiedotusvälineet.

Hyväntekeväisyys on houkutteleva lumeviitta epämääräiselle toiminnalle. Nyt esille noussut tapaus ei suinkaan ole ainoa eikä ensimmäinen lajissaan. Aiemmin on Pirkanmaallakin rahaa kerätty tarkastelua kestämättömällä tavalla esimerkiksi lasten liikenneturvallisuuden edistämiseen.

Huijarit kyllä saadaan kiinni, mutta harmillista on se, etteivät pahaa-aavistamattomat huijauksen kohteet useinkaan pysty saamaan menettämiään rahoja takaisin. Terve epäily on usein paras yksilön turva, kun "kerjuulle" tulee toinen toistaan vetoavampia tarinoita esitteleviä rahankerääjiä.