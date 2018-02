Henkisiä muutoksia pitkin Eurooppaa

Yhtenäisessä Euroopassamme on mahdollista kulkea täysin eri latuja. Ranska ja Saksa toivovat Euroopan unionin yhteistyön tiivistämistä, brittiäänestäjät päättivät niukalla enemmistöllä livetä koko liitosta.

Irlannissa ja Puolassa on parhaillaan meneillään lakihankkeita, jotka kertovat toisesta näkökulmasta täysin erilaisista yhteiskunnallisista kehityskuluista.

Irlanti ja Puola ovat molemmat katolisia maita. Ne ovat myös EU-maita. Molemmissa on erittäin tiukka aborttilainsäädäntö.

Kuluneella viikolla Irlannin hallitus kuitenkin päätti järjestää toukokuun loppuun mennessä kansanäänestyksen maan aborttisäädösten lieventämisestä.

Tällä hetkellä Irlannissa voi saada abortin laillisesti vain, jos naisen henki on vaarassa. Irlannin tiukkaa kantaa aborttiin kuvaa hyvin se, että tämä poikkeus sallittiin vasta 2013.

Kansanäänestyksen jälkeen tarkoitus olisi luoda laki, joka sallisi abortin kaikissa tapauksissa 12. raskausviikkoon asti. Myöhemmin abortti olisi mahdollinen enää tiukoin ehdoin.

Tarkka kansanäänestys koskee perustuslain kahdeksantena lisäyksenä tunnettua kohtaa. Vuonna 1983 kansanäänestyksellä lisätty kohta korostaa naisen ja sikiön yhtäläistä oikeutta elämään. Käytännössä se on estänyt lailliset abortit.

Laki on aiheuttanut joskus uskomattomia inhimillisiä ja oikeudellisia näytelmiä.

Muutama vuosi takaperin nuori nainen julistettiin aivokuolleeksi päävamman seurauksena. Lääkärit eivät kuitenkaan uskaltaneet irrottaa häntä hengissä pitävästä laitteistosta, koska nainen oli alkuvaiheissa raskaana. Lääkärit pelkäsivät perustuslain rikkomisesta koituvia seurauksia. Tapaus ratkaistiin lopulta oikeudessa, joka antoi luvan lopettaa naisen hoidon.

Tunnettu on myös raiskatun ja raskaaksi tulleen 14-vuotiaan tytön tapaus 90-luvulta: itsemurhalla uhannut tyttö sai matkustaa Englantiin aborttia varten vasta korkeimman oikeuden päätöksellä.

Katolinen Irlanti on muuttunut vain muutamassa vuosikymmenessä paljon. Esimerkiksi homoseksuaalisuus oli maassa virallisesti rikos vuoteen 1993. Vuonna 2015 Irlannista tuli kuitenkin maailman ensimmäinen maa, joka päätti sallia samaa sukupuolta olevien avioliitot kansanäänestyksessä.

Irlannin muutosta ovat siivittäneet teknologia, talous ja osaltaan hyväksikäyttöskandaalit, jotka ovat nakertaneet katolisen kirkon arvostusta.

Teoriassa samassa maailmanajassa elää myös Puola, mutta siellä kehitys on ollut päinvastaista. Hallitseva Laki ja oikeus -puolue on sinnikkäästi ajanut tiukennuksia maan aborttioikeuksiin. Toissa vuonna laajat mielenosoitukset käänsivät pään, mutta pari viikkoa sitten parlamentin alahuone päätti lähettää jatkokäsittelyyn esityksen, joka lopettaisi aborttioikeuden sikiön vakavien vaurioiden vuoksi. Tämä peruste on ollut harvoja syitä lailliseen aborttiin Puolassa.

Kaiken kansan tukea hankkeilla ei ole. Tuoreen kyselyn mukaan vain 11 prosenttia puolalaisista kiristäisi aborttilainsäädäntöä entisestään.

Kaksi maata, sama maanosa, sama uskonto. Eritahtinen ja -suuntainen yhteiskunnallisten asenteiden kehitys ja ajattelu on täysin mahdollista. Tavallaan tämä kuvaa osuvasti Euroopan unionin nykytilaa.