Hätäkeskukset ovat hätää kärsimässä

Työttömyysongelman oheen ja osin sen päällekin on tullut Suomessa monin paikoin työvoimapula. Esimerkiksi kiisteltyä työttömien ansioturvan niin sanottua aktiivimallia on perusteltu paljon sillä, että nyt pitää saada työttömät ja työpaikat kohtaamaan toisensa. Työpaikkoja on, mutta "väärissä" paikoissa.

Aivan väärään paikkaan työvoimapula on iskenyt nyt, kun hätäkeskuslaitos on hädässä. Hätäkeskuksiin ei saada riittävästi osaavia tekijöitä.

Pahimmilleen tilanne on äitynyt Vaasassa, jonne myös Keski-Suomen hätäkeskus siirrettiin vuonna 2014, kun paljon hämmennystä aiheuttanutta Matti Vanhasen (kesk.) hallituksen hätäkeskusuudistusta pantiin täytäntöön.

Kaksikielisen alueen hälytysten hoitaminen on vaikeutunut, kun Vaasan keskuksessa töissä olleet ovat joutuneet tekemään huomattavia määriä ylitöitä osaavien sijaisten puutteessa.

Ylitöiden tekeminen on väsyttänyt työntekijät, ja tilanne on aina vain pahentunut, koska ammattitaitoisia ihmisiä ei ole ollut saatavissa tilalle.

Valitettavasti Vaasan tilannetta ei voi sivuuttaa yksittäistapauksena. Työvoimapula vaivaa koko Hätäkeskuslaitosta.

Joulukuun alussa sisäministeriön alainen laitos tiedotti avaavansa 31 uutta työpaikkaa maan nykyisissä kuudessa hätäkeskuksessa. Tähän mennessä niistä on pystytty täyttämään vain 22.

Vaasan tilannetta yritetään hätäpaikata kaksikielisten päivystäjien pikakoulutuksella. Hätäkeskuksista vastaavan viraston päällikkö Martti Kunnasvuori valitteli tilannetta keskiviikkona sosiaalisessa mediassa. Kovin laajalle ei viesti tuntunut sitäkään kautta leviävän.

Lievää epätoivoa oli jo havaittavissa Hätäkeskuslaitoksen joulukuisessa tiedotteessa, jossa kiinnostuneita työpaikan haluajia kehotettiin muun muassa seuraamaan kaupalliselta kanavalta päivystäjien työstä kertovaa tositelevisiosarjaa.

Hätäkeskuspäivystäjän työ on lyhyehköön, noin puolitoistavuotiseen koulutukseensa nähden kohtuullisesti palkattua. Noin 2 600 euron peruspalkan päälle tulevat vuorolisät ja muut korvaukset.

Sekään ei ilmeisesti riitä monille potentiaaleille hakijoille, eikä ihme. Tosi-tv ei välttämättä auta, jos sen kautta tulee selväksi, että työssä joutuu olemaan jatkuvassa tekemisessä inhimillisen hädän ja kuolemanpelonkin kanssa.

Kokoomuslaisen Anne Holmlundin sisäministeriaikana 2010 päätetty ja kolme vuotta sitten viimeisiltäkin osiltaan käytäntöön saatettu hätäkeskusuudistus on osoittautumassa viimeistään nyt epäonnistuneeksi.

Porin naapurista Ulvilasta kotoisin oleva Holmlund sai aikoinaan eniten kritiikkiä osakseen kotiseutunsa suosimisesta. Pirkanmaan hätäkeskus sulautettiin Satakuntaan, ja Poriin on sijoitettu myös valtakunnallisen Hätäkeskuslaitoksen virastonjohto.

Kotiinpäinvedosta virinnyt keskustelu saattoi toimia ikävällä tavalla sikäli, että sen takia jätettiin huomiotta muita ja paljon tärkeämpiä puutteita, jotka konkretisoituvat vasta nyt.

Pahinta on, että surkean työvoimasuunnittelun ja poliittisen hölmöilyn takia ollaan tultu tilanteeseen, jossa työvoimapulan ilmentymä voi uhata kansalaisten peruspalveluja ja arkiturvallisuutta.