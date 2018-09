Häpeällinen näytelmä – pääosissa miehet, sijaiskärsijöinä naiset

Aamulehti

Jos kansalaisten kiinnostusta yhteiskunnallisiin aisoihin halutaan edes hiukan säilyttää, olisi ensimmäiseksi hankkiuduttava eroon suomalaiselle politiikalle tyypillisistä surkeista näytelmistä.

Perjantaina esitettiin loppuun yksi tällainen teatterikappale. Sen nimeksi olisi sopinut vaikkapa "Pelastakaa hillotolppamies Soini", mutta se saatiin lopulta sovitettua uhkailujen ja kiristyksen keinoilla muotoon "Pelastakaa sotemiehet Sipilä ja Orpo".

(Aamulehden omaksumasta sukupuolineutraalista linjauksesta huolimatta tässä viljellään nyt mies-päätteisiä sanoja. Näytelmä nimittäin oli niin miesten kirjoittama ja roolitus niin naisia halventava, että poikkeus on paikallaan.)

Herää kysymys: miksi ihmeessä Suomen perustuslaissa on kirjattuna mahdollisuus esittää yksittäiselle ministerille epäluottamuslausetta eli potkuja, jos sellaista yritettäessä aletaankin selittää, että kyseessä on koko hallituksen kohtalosta päättäminen?

Ulkoministeri Timo Soinia (sin./kat.) on arvosteltu osallistumisesta ulkomailla tilaisuuksiin, joissa vastustetaan aborttia. Se on aiheuttanut sekaannusta maailmalla siitä, mikä on Suomen virallinen linja koskien naisten lisääntymisterveyttä ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Toistuvien tempausten takia olisi ollut tarpeellista vaihtaa ulkoministeriä. Se olisi ollut samalla viesti ulkomaille siitä, mikä maan ja sen hallituksen todellinen linja on.

Ilmeisesti Soinin hyllyttäminen olisi vaarantanut pääministeri Juha Sipilän (kesk.) henkitorehankkeen eli maakuntamallin, johon kytkeytyy sote-uudistus valinnanvapauksineen. Miksi muuten Sipilä olisi mennyt mukaan "tämä on koko hallituksen luottamuskysymys" -valheeseen? Ja erityisesti: miksi kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo olisi muuten hyväksynyt tällaista ala-arvoista käsikirjoitusta?

Orpo vaaransi politiikan uskottavuuden lisäksi puolueensa menestyksen. Jälkimmäistä hän sentään yritti paikata antamalla kahden naiskansanedustajan kapinoida, mutta vain ihan pikkiriikkisen.

Kokoomus oli perjantaina apupuolue sanan pahimmassa merkityksessä.

Lopulta pidettiin tärkeimpänä, että hillotolppamies-Soinilla on oikeus omaan vakaumukseensa. Naispoliitikoillakin oikeus on, mutta sen on SOS-systeemissä näemmä oltava alisteinen miehen oikeudelle – ainakin siitä päätellen, ettei sen vakaumuksen mukaan saa äänestää eduskunnassa.

Absurdeimmillaan näytelmään kirjoitettiin vielä sivujuoni: jos sininen Soini olisi potkaistu hallituksesta, olisi keskusta vetänyt tukensa kokoomukselle ja sinisille tärkeältä irtisanomisia helpottavalta lakimuutokselta. Tällaisella ukaasilla nosti profiiliaan kansanedustaja Markku Pakkanen (kesk.). Sipilä ei katsonut tarpeelliseksi panna Pakkasta ruotuun. Orvon piti kuitenkin kahlita omat puoluetoverinsa.

Jälkiselvittelyjen näkökulmasta oli sopivaa, että Ruotsin vaalien 87,2 prosentin äänestysvilkkaus on tuoreessa muistissa. Tämän jälkeen ei Suomessa voi tuollaisista luvuista edes uneksia.

Mielenkiintoinen seurannan kohde on nyt se, toistaako vasemmisto-oppositio operaationsa lähiaikoina. On arvailtu, että seuraavaksi kohteeksi otettaisiin puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) Suomen tekemien puolustusyhteistyösopimusten ja kansainvälisiin sotaharjoituksiin osallistumisten takia sekä siksi, että nälänhätää ja sortoa kärsiviin maihin myydään suomalaista sotamateriaalia.