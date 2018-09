Hanurimusiikistakin pitää jonkun maksaa

Aamulehti

Ikaalinen on ison ratkaisun edessä: mitä tehdä lähes puoli vuosisataa eläneelle ja muotivirtausten haasteissa pärjänneelle Sata-Häme soi -tapahtumalle?

Festivaali on velkaantunut pahasti, ja nyt sen kohtalo on kaupungin käsissä. Jos tärkeä paikallinen brändi halutaan pitää hengissä vaikka väkisin, lasku lankeaa ainakin alkuvaiheessa Ikaalisten veronmaksajille.

Kilpailu tapahtumien kesken vain on armotonta. Hanurimusiikkikin voi olla kestävän kesäjuhlan aihe, mutta yleisöä on pystyttävä keräämään myös kotimarkkinoiden ulkopuolelta. Siksi vaihtoehtoja on kaksi: iso satsaus uudistuksineen – tai soittimet säkkiin.