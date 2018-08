Euroopassa nopeasti lisääntyvä tuhkarokko on saatava pikaisesti kuriin

Aamulehti

Maailman terveysjärjestön WHO:n maanantaina julkistamien tietojen mukaan tuhkarokkoon sairastui Euroopan seuranta-alueella vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana yli 41 000 ihmistä.

Kasvu on hurja, sillä vuonna 2017 tautiin sairastui tilastojen mukaan 23 927 ihmistä. 2016 sairastuneita oli reilut 5 000.

WHO:n Euroopan aluejohtaja Zsuzsanna Jakab kehotti terveysjärjestön verkkosivulla Euroopan maita ryhtymään välittömästi toimiin, jotta tuhkarokon leviäminen saadaan mitä pikimmin hallintaan.

Jakabin kehotukseen on syytä suhtautua vakavasti, sillä joillakin alueilla Euroopassa sairaus on saavuttanut jo epidemian mitat.

Eniten tartuntoja on ollut Ukrainassa, Serbiassa, Georgiassa ja Kreikassa. Myös Romaniassa, Italiassa, Ranskassa ja Venäjällä tapauksia on ollut yli 1 000 puolessa vuodessa.

Tuhkarokon lisääntyminen on surullinen esimerkki siitä, mitä perusteettomalla rokotevastaisuudella saadaan aikaan.

Tuhkarokon leviäminen voidaan estää MPR-kolmoisrokotteella. Rokote antaa suojan myös sikotautia ja vihurirokkoa vastaan.

Ongelma on, että osa vanhemmista ei rokotusta lapselleen anna. Heidän mielestään rokotteesta on lapselle enemmän haittaa kuin hyötyä.

MPR-rokotteen huono maine juontaa juurensa vuosituhannen vaihteesta, kun se eräässä tutkimuksessa yhdistettiin autismiin. Myöhemmin tutkimus osoitettiin virheelliseksi. Missään muussa tutkimuksessa yhteyttä autismiin ei ole havaittu.

Suojaava laumaimmuniteetti syntyy, kun väestöstä vähintään 95 prosenttia on rokotettu. Kun rokotekattavuus laskee tämän alle, riski sairauden leviämisestä kasvaa.

Näin on nyt käynyt monin paikoin Euroopassa. Joillakin alueilla rokotekattavuus on vain noin 70 prosenttia. Erityisen suurta rokotevastaisuus on ollut Italiassa. Myös Suomessa on monia ongelmakuntia. Turhaan ei WHO tilanteesta huolissaan ole.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi maanantaina, että myös Englannissa tuhkarokkotapausten määrä on paikoin kovassa nousussa. Tartuntoja ovat saaneet erityisesti rokottamatta jääneet teini-ikäiset ja nuoret aikuiset.

Tuhkarokkoa ei pidä vähätellä: se on erittäin vakava sairaus. Pahimmillaan se tappaa. Tänä vuonna tuhkarokko on surmannut Euroopassa jo kymmeniä.

Tuhkarokko altistaa myös vakaville jälkitaudeille.

Virus leviää pisaratartuntana, joten tuhkarokko tarttuu erittäin herkästi paikoissa, missä liikkuu paljon ihmisiä: lentokentillä, isoissa yleisötilaisuuksissa, tavarataloissa, julkisissa liikennevälineissä.

Ärhäkkä virus voi tarttua jopa kaksi tuntia sen jälkeen, kun sitä kantava sairastunut on paikalta poistunut.

Lomamatkailijoiden ja muuten riskialueille suuntaavien on syytä tarkastaa lääkäriltä, että oma ja lasten rokotussuoja on kunnossa.

Rokotussuojaohjeistuksesta eri maissa ja riskialueista saa tietoa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sivuilta löytyvästä Matkailijan terveysoppaasta.

Selvää on, että rokottamattoman lapsen kanssa ei riskialueelle kannata missään tapauksessa matkustaa, sillä pieni lapsi on tuhkarokkovirukselle erittäin houkutteleva kohde.