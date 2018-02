Etelänaapuri menestyy taloudessa, Natossa ja EU:ssa

Viro täyttää lauantaina sata vuotta, ja suomalaisten kannattaa onnitella eteläistä naapuria. Virolla menee monella mittarilla loistavasti. Mittareista tärkein on Viron talouskasvu, joka viime vuonna nousi 4,3 prosenttiin. Tänäkin vuonna Viron talouden arvioidaan kasvavan lähes neljä prosenttia. Viime vuoden talouskasvussa Viro kiri prosenttiyksikön Suomen talouskasvua korkeammalle.

Ei ihme, että Helsinki tuntuu nykyisin Tallinnan esikaupungilta. Lauttaliikenne Suomenlahden yli kuljettaa koko ajan yrittäjiä, työntekijöitä, matkailijoita palvelujen ja kulttuurin ääreen Tallinnaan. Takaisin Helsinkiin virtaa yhä suunnattomia määriä muun muassa alkoholia, samalla kun Suomessa elämöidään oluen alkoholiprosentin nostosta 0,8 prosenttiyksiköllä.

Viro on taloutena dynaaminen, eli joustava. Suomen Viron-suurlähetystön neuvonantaja Hannu Arhinmäki muistutti Kauppalehdessä 16.2. viennin tuovan Viron bruttokansantuotteesta 80 prosenttia, kun Suomessa luku on alle 40 prosenttia. Kun talous pohjautuu näin vahvasti vientiin, on pakko olla joustava, kansainvälinen, kekseliäs ja nopea.

Viron imago onkin kansainvälisesti tällä hetkellä todella hyvä. Viime viikonloppuna pidetyssä Münchenin turvallisuuskonferenssissa Viron presidentti Kersti Kaljulaid oli konferenssin kysytyimpiä puhujia, kertoi Helsingin Sanomat. Neljää kieltä puhuva, mba-tutkinnon suorittanut, biologiaa ja genetiikkaa opiskellut Kaljulaid edustaa juuri sitä ihmistyyppiä, jota vientivetoinen talous vaatii menestyäkseen.

Viro ei ole jäänyt kiemurtelemaan muissakaan asioissa. Viro liittyi vuonna 2004 sekä Euroopan unioniin että Natoon eikä jäänyt vatvomaan, mitä mieltä Venäjä mahdollisesti olisi jäsenyyksistä. Kukaan ei voi väittää Georgian sodan ja neljättä vuotta käynnissä olevan Ukrainan sodan varjostamassa Euroopassa, etteikö Viro olisi tehnyt oikeaa ratkaisua liittyessään Natoon.

Viron korkeasta imagosta maailmalla kertoo sekin, että Viro mielletään kehittyneeksi it-yhteiskunnaksi. Tähän on vaikuttanut muun muassa se, että Naton kyberpuolustuskeskus on sijainnut Tallinnassa jo kymmenen vuotta, eikä Viro ole ollut hissukseen keskuksesta. Tammikuussa presidentti Kaljulaid ja Viron pääministeri Jüri Ratas esimerkiksi virittelivät kyberpuolustuksessa yhteistyötä Japanin kanssa sekä kahdenvälisesti että Naton ja Japanin välille.

Kyberpuolustuksen tarve on käynyt sitä ilmeisemmäksi, mitä laajemmiksi paljastuvat Venäjällä sijaitsevien trollitehtaiden vaikutusyritykset Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Miten suomalaisten sitten kannattaisi onnitella 100-vuotiasta Viroa?

Suomalaisten kannattaisi vierailla ainakin Viron kansallismuseossa Tartossa. Entiseen lentotukikohtaan rakennettu museo häikäisee jo pelkällä muodollaan. Tallinnassa sijaitseva Viron taidemuseo Kumu hurmaa sekin paitsi näyttelyillään myös arkkitehtuurillaan, josta vastaa suomalainen Pekka Vapaavuori. Viehättävimpiin museoihin Tallinnassa kuuluu myös vanhaan pannuhuoneeseen pystytetty Viron nykytaiteen museo.

Tärkeintä suomalaisille olisi edistää Helsingin ja Tallinnan välistä Suomenlahden alista tunneli-ideaa tosissaan, oikeaksi tunneliksi. Jos vastaava tunneli on saatu aikaan Britannian ja Ranskan välille, niin miksi ei saataisi Suomen ja Viron välille?