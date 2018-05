Ensin työ, sitten koulutus

Jussi Tuulensuu, Twitter tuulensuu

Myyjä, lähihoitaja, rakennustyöntekijä, kokki ja varastotyöntekijä sijoittuivat huhtikuussa koko maan kymmenen kärkeen avoimien työpaikkojen määrässä. Samat ammatit ovat kymmenen kärjessä myös työttömien työnhakijoiden määrällä mitattuna.

Ilmiötä eivät selitä alueelliset erot tai paikallinen suuri työttömien määrä. Samat ammatit kansoittavat molempien listoja useiden alueiden tilastoissa.

Esimerkiksi kokin paikkoja oli koko maassa avoinna 1 366 ja työttömiä kokkeja 4 719. Rakennustyöntekijän paikkoja oli auki 1 410 ja hakijoita 4 618. Suhdeluvut ovat hurjia.

Parhainakin korkeasuhdanteen ja työllisyyden aikoina avoimia työpaikkoja on ollut vain noin neljännes hakijoiden määrästä. Vertailun vuoksi: matkatoimistovirkailijoita oli työttömänä 416 ja paikkoja auki 7. Matkatoimistotyö ja monet muut suorittavat toimistotyöt ovat radikaalisti vähentyneet digitalisaation vuoksi, mutta kokkien tilastossa on jotakin mätää.

Kymmenen vuoden aikajänteellä sekä avoimet työpaikat että työttömät työnhakijat ovat lisääntyneet, vaikka normaalisti määrät kehittyvät vastakkaisiin suuntiin. Tiedetään myös, että yritysten on vaikeaa löytää kokkeja ja esimerkiksi metalliteollisuuden työntekijöitä, vaikka hakijoita pitäisi olla paljon.

Miten tämä on mahdollista? Syitä on kaksi: ammattikohtaiset työttömyystilastot eivät todennäköisesti pidä paikkaansa ja koulutusta vastaavan työn käsite on nykyaikana mahdoton.

Eräiden ammattiryhmien työttömiä on käyty eräillä alueilla läpi. On ilmennyt, että oikeasti työmarkkinoiden käytettävissä on vain murto- osa hakijoista. Syitä on monia: joku on kauan sitten kouluttautunut ammattiin mutta ei ole tehnyt siinä töitä päivääkään, toinen ei ehkä ole työkykyinen, kolmas on muodollisesti alalla mutta tehnyt aivan eri työtä kuin nykyään olisi tarjolla.

Selvä johtopäätös on, että työperäistä maahanmuuttoa tai muuta työvoiman saatavuuden parantamista ei voi arvioida sen perusteella, paljonko tilastossa on sen ammatin työnhakijoita. Vain se merkitsee, saavatko yritykset työntekijöitä vai eivät.

Oppiminen ei tarkoita koulutusta vaan yhä enemmän työssä oppimista. Perinteisen kaavan mukaisessa päivän tai parin koulutuksessa työpaikan ulkopuolella osallistujat saavat kasapäin inspiraatiota: ”Tätä minun täytyy kokeilla”, työntekijä ajattelee. ”Heti kun pääsen takaisin työpaikalle, panen kaiken kuntoon”, johtaja ajattelee. Seuraavalla viikolla kaikki on unohtunut ja jäljellä on sähköpostiin saapunut laskumaksujärjestelmän hyväksymisilmoitus koulutustilaisuuden kuluista.

Oppiminen on nykyään sitä, että työpaikalla pitää saada jotakin uudenlaista tehdyksi ja sitten etsitään verkosta opetusvideo, katsotaan kaksikymmentä kertaa ja tehdään perässä. Toinen tapa on tehdä uusi homma yhdessä sellaisen työparin kanssa, joka jo osaa. Oppimisen ilo ja teho on moninkertainen verrattuna pikaunohdettavaan ulkopuoliseen koulutukseen.

Tarkemmin pohdittuna koko ajatus koulutusta vastaavasta työstä on nykyaikana pähkähullu. Maailma ei ole enää pitkään ollut sellainen, että ammattiin voisi kouluttautua ennalta, ehkä lukuun ottamatta joitakin kiteytyneitä, ikuisia ammatteja. Kukaan tuskin voi väittää voivansa ennustaa, mitä pitäisi opettaa viiden vuoden kuluttua työssä aloittaville tai paljonko kapean ammattialan aloituspaikkoja tulisi olla. Koulutusta vastaava työ on käsitteenä peräisin Henry Fordin maailmasta, ajalta, jolloin ongelmia todella saattoi ratkaista lukemalla käyttöohjekirjaa.

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.