Elämä lupakierteessä on hankalaa ilman poliittista venkurointiakin

Kumpi laitetaan, rahoitus muurille vai 700 000:lle lapsena maahan tuodulle nuorelle lupa jäädä maahan pysyvästi? Mutkat suoriksi vetäen tällainen hännänveto on meneillään Yhdysvalloissa, eikä se ole kaunista katseltavaa.

Donald Trumpin hallinto on kiristänyt useita siirtolaisia koskevia säädöksiä. Maanantaina humanitaarisin perustein myönnetty väliaikainen oleskelulupa (TPS) päätettiin lopettaa noin 200 000 elsalvadorilaiselta. Marraskuussa sama lupa vietiin nicaragualaisilta ja haitilaisilta. Heidän täytyy poistua maasta syksyllä 2019, elleivät he saa oleskelulupaa muulla perusteella.

Jo viime syksynä Trump ilmoitti lopettavansa niin sanotun DACA-ohjelman, joka suojelee lapsena maahan luvatta tuotuja siirtolaisia karkotukselta ja antaa heille työluvan.

Näiden "unelmoijien" aseman Trump voisi taata, jos kongressi lupaa rahoituksen Meksikon rajalle rakennettavaa muuria varten. Jonkinlainen alustava sopu unelmoijien asemasta ja rajaturvallisuudesta saavutettiin torstaina, mutta yksityiskohdista ei ole toistaiseksi kerrottu julki.

Siirtolaispolitiikan kiristäminen ja muurin rakentaminen olivat Trumpille tärkeitä vaalilupauksia. Demokraateille tilanne on hankala: antaako presidentille periksi muurissa ja katsella Trumpin mahtailua vai taistella maassa jo olevien puolesta?

Epäselvää on, kantaako alustava sopimus eteenpäin. Torstaina Trump kommentoi Haitia ja muutamia Afrikan maita sanalla, jota emme tässä toista. Rajua kritiikkiä keränneet kommentit paljastivat jälleen kerran, miten heikosti verhoiltua Trumpin rasismi on.

Poliittisen väännön ja törkeän kommentoinnin pelinappuloina on ihmisiä, joiden koko Yhdysvaltoihin rakennettu elämä on nyt uhattuna.

Väliaikainen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa sai alkunsa 1990-luvulla, ja se on tarkoitettu esimerkiksi luonnonmullistusten ja konfliktien uhreille – myös luvattomasti maahan tulleille. Tällaisen luvan turvin Yhdysvalloissa asuu yhteensä jopa noin 435 000 ihmistä eri maista, muun muassa Syyriasta.

Elsalvadorilaisille lupia alettiin myöntää tuhoisten maanjäristysten jälkeen vuonna 2001. Osa ei koskaan kärsinyt järistyksistä ja on saapunut maahan jo aiemmin, mutta on hyödyntänyt ohjelmaa saadakseen laillisen aseman maassa.

On oikeutettua kysyä, onko järkevää myöntää määräaikaiselle suojelulle jatkoaikoja vuosikausia luonnonkatastrofin jälkeen. Yhtä oikeutettua on myös kysyä, miksi tempaista matto alta ihmisiltä, joiden tosiasiallinen koti ja elämä ovat olleet Yhdysvalloissa jopa vuosikymmeniä. Monella on työ tai yritys ja Yhdysvalloissa syntyneitä lapsia.

Nyt heidän pitäisi aloittaa alusta maassa, jota he eivät kunnolla tunne ja jota El Salvadorin tapauksessa riivaavat jengiväkivalta ja korkeat murhaluvut.

Palauttamisella on taloudellinen vaikutuksensa myös alkuperämaahan. Elsalvadorilaiset lähettävät kotimaahansa rahaa jopa 600 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta vuosittain. Summa on enemmän kuin Yhdysvaltain apu maalle. (NPR 9.1.) Jos todella kaikki palaisivat takaisin, El Salvador menettäisi merkittävän lisätulon lähteen.

Todellisuudessa moni jäänee Yhdysvaltoihin, vaikka sitten luvatta. Se tarkoittaa harmaata taloutta maan alla, muuta yhteiskuntaa vältellen. Trumpin kannattaisi miettiä myös näitä näkökantoja tarkkaan.