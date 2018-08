Ei vain miesten juttuja

Aamulehti

Elokuvatuottaja Harvey Weinsteinia koskevista ahdistelusyytöksistä lentoon lähtenyt #metoo-keskustelu on palannut puheenaiheeksi uusilla käänteillä.

Nyt syytösten kohteena ovat naiset. Ensin kävi ilmi, että tunnettua kirjallisuuden tutkijaa ja feministiä, professori Avital Ronellia syytetään opiskelijan seksuaalisesta ahdistelusta. New Yorkin yliopistossa työskentelevän Ronellin on todettu puolueettomassa, 11 kuukautta kestäneessä selvityksessä syyllistyneen miespuolisen opiskelijan seksuaaliseen häirintään sekä sanallisesti että fyysisesti.

Ahdistelu alkoi 2012. Miehen mukaan se kesti kolme vuotta. Opiskelija on homoseksuaali ja Ronell lesbo.

Ronell sanoo, ettei tiennyt opiskelijan tuntevan olonsa epämukavaksi ennen kuin luki tutkintaraportin. (NYT 13.8.)

Samaan aikaan yksi ensimmäisistä Weinsteinia vastaan puhuneista naisista on joutunut itse syytösten kohteeksi. New York Times -lehti on saanut haltuunsa papereita, joiden mukaan näyttelijä-ohjaaja Asia Argento, 42, maksoi kaikessa hiljaisuudessa 380 000 dollaria nuorelle miesnäyttelijälle. Tämän mukaan Argento oli seksuaalisesti hyväksikäyttänyt häntä, kun nyt 22-vuotias mies oli 17-vuotias ja Argento 37.

Argento on aiemmin sanonut, että Weinstein raiskasi hänet Cannesin filmijuhlilla, kun Argento oli 21-vuotias. Mies nosti asian esiin kuultuaan Argenton puhuneen Weinsteinin raiskauksesta julkisesti.

Suomessa taas neljää naista vastaan on nostettu syytteet laulaja Tomi Metsäketoon kohdistuneista törkeistä kunnianloukkauksista. Syytteitä on määrä käsitellä käräjillä syyskuussa.

Metsäketoon kohdistettiin viime talvena julkisuudessa syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä ja hän menetti syytösten vuoksi töitä.

Metsäketo pahoitteli viime syksynä julkisuudessa "öykkärimäistä" käytöstään, mutta myös toivoi suhteellisuudentajua asiasta internetissä käytävään keskusteluun.

Oikeudenkäyntiä seurattaneen Suomessa suurella mielenkiinnolla, sillä se liittyy monen asiaan, muun muassa metoo-keskusteluun ja julkisuuden henkilön asemaan.

Yhdysvalloissa on kyselty, mitä tapaukset Ronell ja Argento tekevät metoo-liikkeelle. Vastaus on toivottavasti: hyvää.

Seksuaalinen häirintä tai ahdistelu ei rajoitu asetelmaan ylempi mies-alempi nainen. Sitä voi esiintyä mitä moninaisimmissa paikoissa ja tilanteissa, mitä moninaisimpien ihmisten tekemänä. Kyse on kuitenkin vallasta. Sen väärinkäyttö ei ole mikään heteromiesten yksityistaito.

Tuoreet tapaukset valottavat vähemmän puhuttuja tilanteita ja toivottavasti avaavat puhetilaa myös miesten kokemuksille ja muille "miehisinä" pidetyille ongelmille, kuten poikien kokemalle väkivallalle.

Häirinnästä ja ahdistelusta puhuminen ja niiden rohkea esiin tuominen on ehdottoman tärkeää, sillä vain se voi johtaa kohti muutosta. Aihepiiri on herkkä, asianosaisille henkilökohtainen ja vaikea.

Samalla tärkeää on myös pohtia median toimintaa esimerkiksi nimien julkaisun osalta sekä julkisten syytösten kohteeksi joutuneiden oikeusturvaa. Ruotsissa median toimintaa valvova elin jakoi jo langettavia päätöksiä liian heppoisin perustein kirjoitetuista, seksuaalista ahdistelua koskevista jutuista.