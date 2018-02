Ei-linja tasaa painettaan perjantain mielenilmauksessa

Vain viikon sisällä Suomessa nähdään kaksi hyvin erilaista poliittisen vaikuttamisen tapaa.

Viime sunnuntaina kansalaiset käyttivät äänioikeuttaan valitessaan Suomelle presidentin.

Tänään perjantaina mielipide kerrotaan ilman äänestyslipun täyttämistä, mutta varmasti ääntä käyttäen, kun Helsinkiin on määrä kokoontua sankka joukko kansalaisia poliittiseen mielenosoitukseen.

Useat isot ammattiliitot vastustavat mielenosoituksella Juha Sipilän (kesk.) hallituksen luomaa aktiivimallia ja vaativat, että malli on peruutettava. Aktiivimallin avulla työttömiä koetetaan aktivoida työnhakuun.

Pelkän mielenosoituksen voimaan hankkeen alullepanijat eli pääosa SAK:n liitoista eivät luota. AKT:n työnseisaus pysäyttää vientisatamat ja suuren osan linja-autoliikenteestä. Tämä sekoittaa matkustusta esimerkiksi Tampereella.

Työt pysähtyvät myös rakennustyömailla, koska Rakennusliitto järjestää vuorokauden mittaisen poliittisen lakon.

Rikkumaton linja ay-puolella ei ole, sillä mielenilmaukseen eivät osallistu esimerkiksi terveysalan Tehy ja Super. Ne eivät halua vaikeuttaa meneillään olevia työehtosopimusneuvottelujaan.

Työnantajia edustava EK on ilmoittanut, että aktiivimallia vastustava mielenosoitus on vastuuton. EK:n johtajan Ilkka Oksalan mukaan SAK kärjistää tarpeettomalla tavalla ilmapiiriä työmarkkinoilla (AL 24.1.).

EK on oikeutetusti huolissaan lakon vaikutuksista ja viennin vaikeutumisesta.

EK aikoo perjantaina kartoittaa, kuinka moni on työaikana pois työpaikaltaan.

Tällä tavalla selvitetään lakon kustannusvaikutuksia. Yhden päivän lakko ei vaaranna talouden kehitystä, mutta lakon vaikutuksen etumerkki on tiedossa.

Aktiivimalli tuli voimaan tämän vuoden alussa. Tässä mielessä mielenosoitus on myöhässä. Parempi vaikutusajankohta olisi ollut lain valmisteluvaiheessa.

Toki ammattiyhdistyspuolellakin on todettu, että työttömien tilanteen kohentamiseksi tarvitaan toimenpiteitä, mutta pehmeämpiä kuin hallitus haluaa toteuttaa.

Aktiivimalli on silkkaa vallankäyttöä, poliitikkojen pyrkimystä puuttua työttömien arkielämään. Ei ihme, että malli on herättänyt kovaa kritiikkiä, mutta puolustajiakin on.

Tampereen kauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä suurin osa ilmoitti pitävänsä uudistusta hyvänä.

Perjantain mielenosoitus on väkevä protesti Sipilän hallitukselle.

Mielenilmauksessa ei ole kyse vain aktiivimallista, vaan laajemmasta tyytymättömyydestä harjoitettua elinkeino- ja työmarkkinapolitiikkaa kohtaan. Kuplintaa on pinnan alla ollut kiky-sopimuksen väännöistä lähtien.

Mielenosoituksella puretaan painekattilasta höyryjä ulos.

Hallitus on jo aiemmin kertonut tekevänsä aktiivimalliin muutoksia, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tarvetta muutoksiin on, mutta mielenosoittajille hallitus ei pisteitä tule antamaan.

Lähes koko Suomen pysäyttäväksi paisunut mielenosoitus aiheuttaa runsaasti harmia sivullisille eli yrityksille ja tavallisille kansalaisille.

Poliittinen mielenosoitus on laillinen. Niin kauan kuin lakia ei tältä osin muuteta, on tilanne hyväksyttävä. Lakot kuuluvat olennaisena osana demokratiaan. Ne edustavat kansan valtaa siinä missä vaalitkin.