Dopingia, sponsoreita ja ohjusuhkaa – urheiluun kietoutuvat sekä talous että politiikka

Ystävyys, yhteistyö ja solidaarisuus kansojen välillä.

Hieno tavoite. Sitä olympialaisilla yritetään edistää, ja siinä näytetään ainakin hetkellisesti onnistuttavan tällä viikolla Etelä-Koreassa alkavissa talviolympialaisissa.

Maailmaan varpaillaan ohjuskokeillaan ja uhittelullaan pitänyt Pohjois-Korea pääsi mukaan kisoihin ja marssii avajaisissa yhdessä Etelä-Korean urheilijoiden kanssa.

Urheilun ja politiikan käsikynkkä näyttäytyy Pyeongchangin kisoissa puhtaimmillaan.

Olympialaisten avajaisiin on tulossa Pohjois-Korean parlamenttia johtava Kim Yong-nam. Hänen arvellaan tapaavan Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin.

Olympialaisissa mukana ololla Pohjois-Korea kerää sympatia- ja säälipisteitä, mutta ne eivät maalle riitä. Maa haluaa eroon sitä koskevista talouspakotteista, mutta se ei onnistu ilman vastapalveluksia. Muut maat haluavat häirikkövaltion ruotuun. Pohjois-Korean on ensi alkuun lopetettava ohjuskokeensa.

Hyväksymällä Pohjois-Korea olympialaisiin saatiin varmuus, että Etelä-Korean mittavat satsaukset järjestelyihin eivät valuneet hukkaan.

Mikäli Pohjois-Koreaa ei olisi päästetty mukaan kisoihin, olisivat ohjuskokeet jatkuneet, osa urheilijoista olisi jättänyt kisat väliin ja kisatunnelma olisi väljähtynyt.

Oman mausteensa Pyeongchangissa järjestettäviin talviolympialaisiin tuo Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n ja urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen CAS:n välinen toiminta venäläisurheilijoiden osalta.

KOK on jo aiemmin sulkenut Venäjän maana Pyeongchangin kisoista. Useat venäläisurheilijat saavat kuitenkin osallistua, mutta ilman kansallistunnuksia.

CAS puolestaan päätti viime viikolla, että osa dopingpannasta valittaneista venäläisurheilijoista saa osallistua Pyeongchangin kisoihin.

Sen jälkeen KOK ilmoitti pettymyksensä ratkaisuun ja totesi, että pannasta vapautetut eivät voi osallistua kisoihin.

Soppa on sen verran sakea, että kisoja seuraavat eivät enää tiedä, ketä uskoa.

Episodi jää kisoja seuraavien katsojien mieleen, ja monella televisioruudun ääressä olevalla on vahva epäilyksen siemen mielessään, että tuokin on mukana, vaikka hyvin tiedetään, että vain dopingin tuomalla voimalla.

Urheiluun liittyvät taloudelliset tekijät ovat niin suuria, että vippaskonsteista ei tulla pääsemään eroon.

Urheilu etenkin olympiatasolla on kamppailua paitsi maineesta ja mitaleista, myös maksimaalisesta näkyvyydestä mediassa.

Sponsori hyrrää tyytyväisenä, kun oman tallin urheilija seisoo palkintokorokkeella. Näkyvyys lisää tunnettuutta, kerryttää myyntiä ja tuo tuloja.

Myös Suomen olympiakomitealla ja urheilun kaupallisilla toimijoilla on kirkkaana mielessä urheilun kaupallisen markkinan kasvattaminen.

Kisojen alettua maailmanpolitiikka painuu taustalle ja urheilijat astuvat esiin.

Olympia-aatteen mukaan tärkeintä ei ole voittaminen, vaan osallistuminen.

Urheilu on parhaimmillaan hienoa viidettä, josta kannattaa nauttia kilpakentällä ja katsomossa. Aikaerosta johtuen suomalaisen penkkiurheilijan turnauskestävyys on koetuksella, sillä kisojen televisiointi osuus aamuyöhön ja aamuun. Kisojen jälkeen katsoja on yhtä väsynyt kuin puhdas urheilija.