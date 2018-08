Budjettiriihessä lyötiin sininen lumeleima keltaiseen kirjaan

Hallituksen budjettiriihi loppui melkeinpä ennen kuin oli ehtinyt alkaakaan.

Kannatukseltaan kohta liki olematon sinisten ryhmäkin sai suosikkiaiheitaan läpi talousarvioon. Tosin vuosittaisen ajoneuvoveron alennus muotoiltiin siten, että sillä on merkitystä korkeintaan siinä tapauksessa, että siniset on mukana seuraavassakin hallituksessa. Ja se todennäköisyys, kuten hyvin mielipidemittausten perusteella tiedetään, on huomattavasti pienempi kuin Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen mahdollisuus maailmanmestaruuteen.

Puhumattakaan siitä, että ympäristöpoliittisesti arvioiden veronalennus on täysin tollo hanke.