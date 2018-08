Autot roihuavat kalliisti Ruotsissa

Aamulehti

Suunnitelmallisilta näyttävät autopoltot Ruotsissa keikauttivat vaalikeskustelua uuteen suuntaan.

Turvallisuuden on jo ennustettu nousevan nyt keskustelun ytimeen, ja esimerkiksi ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson väläytti jo poliisiavun pyytämistä muualta EU:sta.

Erityisen kiinnostavaa on nähdä, mitä tapahtumat tekevät ruotsidemokraattien muutenkin komeaksi nousseelle kannatukselle. Muiden puolueiden kannattaa punnita puheensa nyt tarkkaan.

Ruotsi on ollut levottomuuksien kanssa vaikeuksissa ennenkin. Jos tämä jatkuu, on aiempaa politiikkaa yhä vaikeampi puolustella. Uhkana on, että asenteet koventuvat yhä.