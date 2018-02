Autojen virittäminen teinien käyttöön sisältää omat huolenaiheensa

Jos liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmat toteutuvat, mopoautoikäiset pääsevät nopeusrajoitettujen henkilöautojen rattiin jo ensi vuonna. Vaadittuja säädösmuutoksia valmistellaan ministeriössä parhaillaan.

Temppu kevyiden henkilöautojen muuttamisessa nopeusrajoitetuiksi "teiniautoiksi" voitaisiin tehdä niin, että ne muutettaisiin T1-luokkaan eli traktoreiksi.

Vähimmillään tekninen vähimmäisvaatimus voisi olla nopeudenrajoitin ja peräkoukku autoon, jolla saa vetää perävaunua. Näin ajokorttivaatimus olisi traktorin ajokorttivaatimus, eli ikäraja sille olisi 15 vuotta.

Pelkällä traktorikortilla uuden traktoriauton rattiin tuskin pääsisi, sillä T-kortti vaatii vain teoriakokeen. Sitä muutosta selvittänyt liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pitää liian riskialttiina. Yksi vaihtoehto olisi mopoautokorttia vastaava vaatimus näille uusille traktoriautoille.

Tarkemmat vaatimukset ja muutokset ovat selvityksessä. Trafin julkaisussa muunnettavien autojen vaatimuksina on mainittu tietty päästötaso, riittävän uusi malli, airbagit ja lukkiutumattomat jarrut – jo aiemmin mainitun nopeudenrajoittimen lisäksi.

Mopoautojen turvattomuudesta, liikennevaikutuksista ja onnettomuuksista on keskustelu niin kauan kuin mopoautoja on ollut.

Onnettomuustietoinstituutin mopoautoraportti viime kesältä kertoo, että noin joka kymmenes mopoauto joutuu liikennevahinkoon. Esimerkiksi Pirkanmaalla on selvityksen mukaan sattunut keskimäärin 245 mopoautovahinkoa vuosittain.

Seuraukset ovat onneksi pääosin lieviä. Tyypillisiä vahinkoja mopoautoilla ovat peräänajot ja peruutusvahingot.

Virallisesti mopoauton suurin sallittu nopeus on 45 kilometriä tunnissa.

Trafin selvityksessä traktoriautoille on pohdittu kahta vaihtoehtoista nopeusluokkaa, 40 kilometriä tunnissa ja 60 kilometriä tunnissa. Korkeampi nopeusrajoitus voisi Trafin mukaan helpottaa liikenteen sujuvuutta, mutta painavampi kulkuneuvo suuremmalla nopeudella olisi samalla mopoautoa enemmän vaaraksi muille tielläliikkujille.

Vaikka oikea henkilöauto parempine turvavarusteineen olisi turvaksi nuorelle kuskille, ei sallittua traktoriautojen nopeusrajoitusta pidä nostaa mopoauton sallittuja nopeuksia korkeammalle.

On yleisesti tunnettua, että mopoautoja voidaan virittää. Nopeusrajoitetuista henkilöautoista pitäisi siis saada pomminvarmasti sellaisia, ettei niitä saa omatoimisesti palautettua täysille tehoille. Tämä lienee mahdotonta. Kysyä voi myös, minkälainen sakko pitäisi olla pelotteena, että virittämisestä luovuttaisiin.

Trafin arvioissa mopoauton onnettomuusriski on suurempi kuin nopeusrajoitetun auton. Yhä useampi saattaisi kuitenkin ottaa traktoriauton käyttöön iässä, jossa liikennekäyttäytyminen on Trafin sanoin "korostuneesti riskejä ottavaa". Trafi myös pitää Ruotsin kokemuksen perusteella melko todennäköisenä, että rajoitettuja autoja viritetään ja niillä ajetaan ylinopeutta.

Ruotsissa nuorten on ollut mahdollista ajella henkilöautolta näyttävillä niin sanotuilla EPA- ja A-traktoreilla, joiden maksiminopeudeksi on lain mukaan säädetty 30 km/h. On arvioitu, että suurimman osan huippunopeus on tätä enemmän.

Ajatus kokemattomasta, kovaa vauhtia viritetyllä traktoriautollaan päästelevästä teinistä ei tunnu järkevältä.