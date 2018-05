Auto onkin kansallinen turvallisuusuhka

Aamulehti

On päätöksiä, joita on vaikea hyväksyä, mutta joille on hyvät perusteet. Tästä ei ole kyse Yhdysvaltain selvityksessä, jonka seurauksena tuontiautoille saatetaan pamauttaa 25 prosentin tulli. Perusteluna käytettiin mahdollista uhkaa Yhdysvaltain turvallisuudelle.

Donald Trumpin hallinnon logiikka on, että tuonti voi haitata omaa autotuotantoa, mikä taas on kriittistä Yhdysvaltain vahvuudelle kansakuntana. Tosiasiassa kyse taitaa olla kauppaneuvottelutaktiikasta ja äänestäjäkunnan miellyttämisestä.

Omat säännöt ja ontuvat perustelut johtavat pian kysymään, löytyisikö parempia kumppaneita muualta.