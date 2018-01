Aseiden vientiä puidaan ikuisesti

Patrian Arabiemiraateille myymää miehistönkuljetusvaunua on nähty joulukuussa Jemenin sodassa, kertoi Helsingin Sanomat 21. tammikuuta. Arabiemiraatit on sotinut Jemenissä huthi-kapinallisia vastaan vuodesta 2015. Sota on vienyt hengen tuhansilta siviileiltä.

Vaunuhavainnon vuoksi Suomen asevientipolitiikkaa mietitään eduskunnassa heti kevään istuntokauden alettua 5. helmikuuta. Ihmisoikeuksia kunnioittavalle maalle tämä on minimitoimenpide. Moraaliongelmaa eduskuntakäsittely ei ratkaise.

Suomen näkökulmasta ongelma on se, että että ilman vientiä ei vähäinen kotimainen aseteollisuus pysy hengissä.