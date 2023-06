Vahva kolmikko sai vaativat salkut.

Pirkanmaata ei voi kuin onnitella hyvästä ministerionnesta. Petteri Orpon (kok.) hallitus nimitetään virallisesti tiistaina. Uudessa hallituksessa on kolme ministeriä maakunnasta. Hieno saavutus. Toisaalta eipä pienempi määrä olisi riittänytkään, kun ajatellaan, että Pirkanmaa on väkiluvultaan toiseksi suurin 19 maakunnastamme. Lisäksi koko maa on tietoinen siitä, miten maakunta kasvaa ja kehittyy vauhdilla.

Ennakkoon uumoiltiin, että kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen on itseoikeutettu jäsen hallituksessa. Hänelle tulee kunta- ja alueministerin salkku. Kahdesti Tampereen pormestarina istunut Ikonen saa unelmatyön. Tunteehan hän kuntakentän kuin omat taskunsa.

Työsarkaa Ikosella riittää. Kunnat ovat uuden edessä, kun yksi suurimmista kuntien tehtävistä eli sote-palvelut siirtyivät hyvinvointialueiden hoidettaviksi. Paljon jää silti kunnille ja ministerin tehtävä on linjata, miten ne saadaan pysymään elinvoimaisina.

Vaikka kuntakenttä on tuttua Ikoselle, niin häneltä olisi varmasti hoitunut myös sote-ministerin tehtävät.

Ikonen istuu täydet neljä vuotta, toisin kuin työministeriksi kahdeksi vuodeksi ryhtyvä kansanedustaja Arto Satonen (kok.) ja kahden vuoden päästä elinkeinoministerinä aloittava Sakari Puisto (ps).

Satosen valinta työministeriksi oli Orpolta viisas veto. Vuodesta 2003 eduskunnassa istunut Satonen tiedetään puurtajana, joka eduskuntatyön lisäksi on laatinut useita pamfletteja ja raportteja suomalaisesta työelämästä. Nimitys on hieno tapa antaa kiitosta kahdenkymmenen vuoden urakasta. Osaaminen tällä alueella on Satosella omaa luokkaansa.

Myös Puiston valintaa pidettiin hyvin todennäköisenä jo ennakkoon. Puisto on vasta toisen kauden kansanedustaja, mutta hän on niittänyt mainetta taitavana neuvottelijana ja yhteistyökumppanina yli puoluerajojen.

Helppo salkku ei ole hänelläkään. Suomi tarvitsee kiireesti talouskasvua, jotta julkisen talouden tasapainottaminen saadaan käyntiin. Hallitusohjelman keskeinen viesti on työn lisääminen ja yrittämisen helpottaminen.

Uudistusten lista on pitkä. Erityisesti halutaan lisätä tuottavuutta ja kehittää uusia ratkaisuja, esimerkiksi uusia teknologia-aloja ja -sovelluksia.

Ministerit ajavat koko valtakunnan etua, mutta Pirkanmaa ei jää paitsioon tältä kolmikolta. Siitä pitää huolen jo se, että maakunta on vetovoimaisimpia alueita Suomessa, ja sillä on ennestään vahva elinkeino- ja teollisuuspolitiikkansa sekä liikenneinfransa.