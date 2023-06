Jos joku on ajatellut, ettei politiikalla ole vaikutusta, voi kyllä yllättyä.

Hallitustunnistelija Petteri Orpon (kok.) vetämän porvarikoalition ohjelma osoittaa, että moni asia arjessa muuttuu, jos kaikki menee käsikirjoituksen mukaan.

Kokoomuksen, perussuomalaisten, ruotsalaisen kansanpuolueen ja kristillisen puolueen hallitus lähtee ihan eri linjoille kuin Sanna Marinin (sd.) vetämä sosiaalidemokraattien, keskustan, vasemmiston ja vihreiden ryhmittymä. Tapahtumassa on selkeä ideologinen käännös markkinatalouden, julkisen talouden kulukurin ja uusien toimintatapojen suuntaan.

Käännös näkyy lähes kaikkialla hallitusohjelmassa. Julkista taloutta aiotaan vahvistaa kuudella miljardilla eurolla vaalikauden aikana. Tämä tietää leikkauksia muun muassa moniin tukiin ja etuuksiin. Asumistuen ehtoja kiristetään, ja samoin säästöjä haetaan myös muun muassa sosiaalituista eri muodoissaan.

Ideologinen muutos näkyy myös paikallisen sopimisen edistämisessä, määräaikaisten työsopimusten muutoksissa, sairausajan omavastuissa, ulkomaisen työvoiman lupaehdoissa ja vaikkapa osakesäästötilin ehtojen laajentamisessa.

Hallitus tavoittelee samalla kertaa sekä menojen karsintaa että talouden piristämistä. Ansiotuloverotusta aiotaan keventää puoli miljardia euroa ja kohdistaa etenkin pieni- ja keskituloisiin. Tällä tavoitellaan ostovoiman kasvattamista. Isoja kertaluonteisia investointeja rahoitetaan myymällä valtion omaisuutta. Tämä on järkevä veto, jos se vahvistaa talouskasvua pidemmän päälle. Juoksevien menojen kattamiseksi omaisuutta ei kannata myydä.

Pyrkimys on saada maahan noin 100 000 uutta työpaikkaa. Yksi keskeinen keino on porrastaa ansiosidonnainen työttömyysturva, ja patistaa kaikin keinoin töiden vastaanottamiseen tukien nostamisen sijaan.

Kannustinloukkuongelmaa on yritetty ratkoa vuosikausia tuloksetta. On hyvä, jos asiassa nyt edetään, joskin vaikeuksia voi olla tiedossa. Marinin hallitus lyhensi niin sanottua työttömyysputkea, eikä ammattiyhdistysliike reagoinut juuri mitenkään. Voi olla, että nyt on eri ääni kellossa.

Myös sote-puolella moni asia muuttuu. Hoitajamitoitusta ei nosteta, palveluseteleiden käyttö laajenee ja Kela-korvaus nousee. Yksityisen puolen laajempi mukaanotto hoitojonojen purkamiseen on järkevä liike. Aiemmin tätä ei ole hyödynnetty täysimääräisesti.

Kaiken kaikkiaan hallituksella on mahdollisuudet kääntää kovaa vauhtia velkaantuneen Suomen suunta.

Pirkanmaan osalta on positiivista , että pääradan uusimiseen luvataan rahaa. Tämän on toteuduttava nopeutetusti.