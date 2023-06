Toivottavasti Suomessa on yhä enemmän ihmisoikeuksien puolesta liputtavia kuin niiden kaventamista vaativia.

Kuluneella viikolla Tampereella on vietetty Manse Pridea. Sen merkiksi sateenkaariliput ovat liehuneet saloissa ja kaupungissa on järjestetty lähes sata erilaista tapahtumaa.

Pride-liike puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasavertaisia ihmisoikeuksia, jotta me kaikki ihmiset voisimme elää samanarvoista elämää kaikkialla maailmassa. Vuosikymmenien työn tuloksena on saatu paljon hyvää aikaan, mutta valitettavasti erilaisuus ja sen hyväksyminen pelottaa vielä monia. Pelkoja ruokkivat poliittisesti latautuneet ääriliikkeet.

Kymmenissä maailman maissa homoseksuaalisuus on yhä rikos. Toisissa, joissa ollaan kuviteltu saavutetun edistystä, otetaan takapakkia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tämän vuoden Pride-tapahtumien järjestäminen on vaikeutunut niissä osavaltioissa, joissa on ajettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien kaventamista. Yksi näkyvin niitä ajavia on republikaanien vuoden 2024 presidentinvaaliehdokas, Floridan kuvernööri Ron DeSantis. Hän on kieltänyt lailla seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä opettamisen alakoulun ensimmäisillä luokilla. EU-maa Unkarin pääministeri Viktor Orbán puolestaan on polkenut jo yli vuosikymmenen sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia lainsäädännön voimin.

Tunkkaisia suvaitsemattomuuden tuulahduksia on havaittavissa myös Suomessa. Kunnanvaltuustoissa tapellaan, pitäisikö Priden merkeissä liputtaa vai ei. Tamperelaisen seksuaalivähemmistöjen suosiossa olevan Mixei-ravintolan asiakkaisiin on kohdistettu väkivaltaa kuluneena keväänä ja alkukesänä, mikä on yksiselitteisesti tuomittavaa.

Priden ytimessä ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Priden vastakohta on anti-gender -ääriliike, joka vastustaa paitsi sateenkaari-ihmisten oikeuksia myös naisten ja tyttöjen tasa-arvoa ja muun muassa aborttioikeutta. Anti gender -teemat ovat vilahdelleet myös Suomessa, eikä vain marginaalipiireissä vaan hallitusneuvotteluja (AL 2.6.) myöten.

Työ paremman maailman eteen jatkuu sinnikkäästi. Esimerkiksi huhtikuun lopussa aloitettu kansalaisaloite eheytyshoitojen lailla kieltämisen puolesta keräsi alle kahdessa kuukaudessa vaadittavat 50 000 nimeä ja etenee siten eduskuntaan.

Manse Priden teema on tänä vuonna Ihmisinä yhdessä! Viikko huipentuu huomenna lauantaina kulkueeseen ja pääjuhlaan Sorsapuistossa. Priden arvot ovat myös suomalaisen yhteiskunnan arvoja, ja niistä on pidettävä kiinni.