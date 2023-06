Kuntalaisten luottamus päätöksentekoon voi olla jo vaakalaudalla.

Ylöjärven kaupungin päätöksenteko on ollut jonkinlaisessa kriisissä jo pitkään. Maanantaina tuli taas uusi käänne, kun kaupunginvaltuusto päätti perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen mahdollista erottamista. Taustalla on kaupunginhallituksen jäseneen, valtuutettu Erja Pelkoseen (ps.) kohdistuva epäluottamus.

Näkemykset siitä, onko epäluottamus perusteltua, eroavat. Pelkosen on väitetty kertoneen paikallislehti Ylöjärven Uutisille tietoja kaupunginhallituksen kokouksesta, jossa se käsitteli johtamisselvitykseen liittyvää salattua pykälää ja laati asiasta poliisin pyytämän selvityksen. Pelkonen kiistää kertoneensa. Hän ei ollut edes läsnä kokouksessa, kun pykälää käsiteltiin.

Pelkonen myöntää kertoneensa paikallislehdelle toisesta kaupunginhallituksen keskustelusta, jossa pohdittiin, pitäisikö kaupungin yrittää vaikuttaa Ylöjärven Uutisten journalistiseen linjaan. ”Jos valtaapitävät alkavat painostaa mediaa kirjoittamaan heistä myönteisesti, se on ihan sitä samaa, jota Venäjällä tehdään”, Pelkonen sanoi Aamulehdelle viime viikolla.

Kaupunginhallitus teetti mainitun johtamisselvityksen jo vuonna 2020. Selvitys tehtiin sen jälkeen, kun useita johtavia viranhaltijoita oli irtisanoutunut muutaman vuoden aikana. Puhuttiin ilmapiiriongelmista ja luottamuspulasta. Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto jätti irtisanoutumisilmoituksensa vain hieman ennen kuin kaupunginhallitus käsitteli johtamisselvitystä. Vaadittiin myös kaupunginhallituksen eroa.

Ylöjärven kaupungintalolla on siis kuohunut jo pitkään. Julkisessa keskustelussa tuntuukin nyt unohtuvan yksi varsin oleellinen asia. Kuntalaisten luottamus Ylöjärven kaupungin päätöksentekoon uhkaa heikentyä, on kenties jo heikentynytkin. Jos kaupunginhallituksen työskentely takkuaa ja päättäjät syyttelevät toisiaan, miltä se näyttää kuntalaisten silmissä? Kuntalaisten pitää pystyä luottamaan siihen, että kuntavaaleissa valitut päättäjät tekevät poliittisista näkemyseroista huolimatta parhaansa yhteisten asioiden hoitamiseksi.

Ylöjärvi on asukasluvultaan Pirkanmaan kolmanneksi suurin kunta, jolla on kaikki mahdollisuudet kehittyä yhä elinvoimaisemmaksi paikaksi asua, elää, työskennellä ja yrittää. Päättäjien on jätettävä keskinäinen kähinöinti taka-alalle ja nostettava kuntalaisten etu etusijalle. Kuntalaisilla on myös oikeus tietää, mitä kaupungintalolla oikeasti tapahtuu.

