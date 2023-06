Opinnot venyvät, mutta ongelma tuskin ratkeaa kovilla keinoilla

Opiskelijoiden osaamisen ja työelämän vaatimusten kohtaaminen on olennaisin kysymys, kun puhutaan opintojen valmistumisajoista.

Koulutus on arvokasta sinänsä. Sillä on itseisarvo, vaikkei opinnoista valmistuisikaan tavoiteajassa. Alasta riippumatta opiskelu tuo lisää sivistystä, ymmärrystä ja kykyjä pärjätä työelämässä.

Tämä on totta yksilön näkökulmasta. Suomalaisen yhteiskunnan kannalta kysymys on kuitenkin vaikeampi. Työllisiä tarvitaan koko ajan enemmän ja nopeammin, eivätkä tarjonta ja kysyntä kohtaa Suomen työmarkkinoilla ihanteellisesti tällä hetkellä.

Kaikkein tärkeintä on se, että valmistuneiden opiskelijoiden osaaminen on sellaista, jota työelämässä ja yhteiskunnassa tarvitaan.

Tampereen yliopistossa vain 29 prosenttia valmistui tavoiteajassa ylempään korkeakoulututkintoon vuonna 2022. Se on pienimpiä lukuja koko Suomessa (Uutiset A4–5). Yksi syy taustalla on työssäkäynti opintojen aikana. Esimerkiksi tekniikan aloilta työllistytään nopeasti oman alan töihin ilman tutkintoa. Tampereella it-alalla on suorastan työvoimapula ja kaikki osaajat revitään käsistä.

Lääketieteissä peräti 85 prosenttia valmistuu tavoiteajassa. Yhteiskunnallisilla ja humanistisilla aloilla luku on 27 prosenttia, ja tietojenkäsittelyssä ja tekniikan aloilla tavoiteajassa opinnot loppuun saattaa vain 14 prosenttia opiskelijoista.

Tampereen yliopiston mukaan kandidaattien valmistumisajat ovat kuitenkin viime aikoina kehittyneet positiivisen suuntaan, kun ohjaukseen ja tukitoimiin on panostettu.

Opinnoista valmistuminen on noussut keskusteluun myös hallitusneuvotteluissa. Hallitusneuvottelijat kysyivät valtionvarainministeriöltä, miten opintotukea pitäisi uudistaa, jotta tuki kannustaisi opiskelijoita nopeaan valmistumiseen.

Ministeriö ehdotti opintolainahyvityksen lisäajan poistoa ja opintotukikuukausien vähentämistä. Yhtenä ajatuksena oli lukukausimaksujen periminen tavoiteajan ylittäviltä vuosilta. Myös ensikertalaiskiintiön nostoa ehdotettiin.

Nämä ovat kaikki kovia keinoja, eikä tällainen tie ole helppo. Jo nyt moni opiskelija kokee paineita nopeasta valmistumisesta. Tunne on, että suorittamiseen painostetaan.

Opiskelijoiden hyvinvointi on äärimmäisen tärkeä asia myös valmistumisen näkökulmasta. Opiskelijan saama tuki, joustavuus, yhteisöllisyys opinnoissa ja riittävä ohjaaminen ovat olennaisia asioita. Niihin tarvitaan myös rahaa. Siksi parhaimpia keinoja tukea nopeaa valmistumista on pitää tulevaisuudessakin huolta suomalaisen koulutuksen rahoittamisesta.