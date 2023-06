Päivystysuudistus on tekemistä vaille valmis

Suunnitelmat kuulostavat hyviltä, kunhan yhteydet toimivat ja apua saa.

Vuodenvaihteessa aloittanut Pirkanmaan hyvinvointialue sai heti ensi töikseen ryhtyä ratkomaan Taysin päivystyksen Acutan ennätysruuhkia. Hyvinvointialuejohtaja asetti työryhmän, jonka piti keksiä keinot hoitoon pääsyn sujuvoittamiseksi. Työn tuloksista kuultiin kuluvalla viikolla. Työryhmä löysi kaikkiaan kymmenkunta ratkaisuehdotusta, jotka aluehallitus saa pohdittavakseen maanantaina 12. kesäkuuta.

Tavoite on, että potilas saisi jatkossa varattua vastaanottoajan heti ensimmäisellä yhteydenotolla. Vuoden 2024 alusta on tarkoitus siirtyä yhden numeron malliin eli käytössä on vain yksi Pirkanmaan päivystysapunumero 116 117, josta voidaan myös antaa aika kiirevastaanotolle tai ohjata potilas eteenpäin päivystykseen. Pyrkimyksenä on myös yhtenäistää toimintatapoja niin, että päivystyksellisen hoidontarpeen arviointi tehdään vain kerran ja yhtenäisillä kriteereillä eri puolilla Pirkanmaata. Kuulostaa hyvältä, kunhan yhteydet toimivat ja palveluihin pääsee. Yhtenäiset kriteerit eivät saa tarkoittaa sitä, että kaikkien palvelut heikkenevät.

Päivystykseen hakeudutaan, kun vastaanottoaikoja tai kiirevastaanottoja ei ole tarpeeksi tarjolla. Tavoitteena on, että ympäri maakuntaa pääsisi jatkossa kiirevastaanotolle myös arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Sitä palveluiden käyttäjät ovatkin jo pitkään toivoneet. Suotavaa olisi myös, että päivystysapuun tulevaan puhelutulvaan pystytään vastaamaan ja kansalaiset tietävät, miten kiireellisessä tilanteessa toimitaan. Työryhmä arvioi, että toimivalla asiakkaiden ohjauksella päivystyksistä olisi mahdollista siirtää noin 4 000 käyntiä vuodessa kiirevastaanotoille. Kiirevastaanottojen käynneistä taas jopa 19 000 käyntiä voisi hoitua etäkontaktilla. Hyvä niin, jos etäkontakti riittää ja tuo potilaalle avun, mutta tarpeen vaatiessa pitää edelleen olla mahdollisuus lähipalveluun.

Selvitystyötä vetänyt sairaalapalvelujen johtaja Juha Kinnunen sanoi, että uudistuksen keskeinen tavoite on painopisteen siirtäminen sairaalamaisesta toiminnasta kotiin ja lähipalveluihin. Se sopii, kunhan ihmistä ongelmineen ei unohdeta yksin kotiinsa. Myönteinen uutinen on myös se, että suurin osa esitetyistä toimenpiteistä pystytään tekemään ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Kyse on olemassa olevien ihmisten, tilojen ja laitteiden uudelleen kohdentamisesta ja asioiden tekemisestä nykyistä fiksummin. Kuulostaa siltä, että Pirkanmaan päivystysuudistus on tekemistä vaille valmis.