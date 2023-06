Ennallistamisasetus etenee EU-parlamentissa loppusuoraa kohti, yhtä riitaisana kuin tähänkin asti.

Suuria tunteita Suomessa lietsonut ennallistamis­asetus on etenemässä loppusuoralle. Se on käsittelyssä parlamentin valiokunnissa. Tärkein niistä on nyt ympäristö­valiokunta, joka äänestää asetuksesta torstaina 15. kesäkuuta. Asetus etenee parlamentin täysistunnon äänestykseen heinäkuussa.

EU:n komission luontokatoa torjuva ennallistamisasetus on ensimmäinen jäsenvaltioita sitova osa EU:n vuonna 2020 hyväksymästä biodiversiteettistrategiasta. Strategia tähtää luontokadon pysäyttämiseen ja monimuotoisuuskehityksen kääntämiseen myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tähän tarvitaan ihmisen muokkaaman luonnon ennallistamista ja suojelua.

Asetus pakottaisi Suomenkin palauttamaan vuoden 1952 tilaan 20 prosenttia maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä. Suomessa asetus on herättänyt vastustusta: metsien hoito jää retuperälle, teollisuuden puuhuolto hankaloituu ja suureen tarpeeseen viljellyt turvepellot kasvavat umpeen pajukkoa. Vertailuvuosikin on epäreilu, koska sen jälkeen jälleenrakennuksen aikana metsiä piti hakata ja soita ojittaa viljelysmaaksi ja metsäksi miljoonia hehtaareita. Osassa Keski-Euroopan maassa ei 1950-luvun alussa ollut metsistä jäljellä mitään, mikä pitäisi nyt ennallistaa. Nyt me palaisimme osaksi Suomi-Filmin maisemiin.

Asetus asettaa kuitenkin vain tavoitteet, sillä toteutuskeinoista jäsenmaat päättävät itse. Asetus ehkä lisäisi metsien jatkuvaa kasvatusta ja voi monipuolistaa ikärakennetta ja kasvamaan jätettyä puulajivalikoimaa. Patoja purettaisiin, turvemetsien ojituksia tukittaisiin, purojen varsien suojavyöhykkeet levenisivät. Kosteikkoja palautettaisiin, eivätkä valumavedet virtaisi yhtä nopeasti vesistöihin: harvan mielestä sisävesien järvissä on liian vähän humusta tai Itämeressä ravinnekuormitusta.

Epäluulot ja vastustus eivät rajoitu Suomeen. Esimerkiksi EU-parlamentin suurin ryhmä, oikeistolainen Euroopan kansanpuolue EPP on ilmoittanut jättävänsä ennallistamisneuvottelut sikseen. EPP yrittää kaataa koko asetuksen.

Asetus toisi alustavien laskelmien mukaan Suomelle 930 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset, koko EU:n 3. suurimmat. Se on paljon. Asetuksen kannattajien mielestä tilanne on käytännössä paljon helpompi: Tarvittava rahamäärä on paljon pienempi, sillä Suomessa huomattava osa asetuksen tavoitteista täytetään jo nyt erilaisilla kansallisilla ohjelmilla. Komissiolle tämä ei näytä kuitenkaan riittävän, vaan se haluaa rakentaa eurooppalaisen pakon.