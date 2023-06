Väestönkasvu ja hyvä tuottavuus tuovat talouskasvun. Pirkanmaa on pärjännyt hyvin.

Pirkanmaan kehityksen näkymät ovat maan keskiarvoa paremmat lähivuosinakin. Vertailukohdat eivät ole kovin haasteellisia. Maassa on maakuntia, joiden talous bruttokansantuotteella mitattuna supistuu koko OP-ryhmän vuoteen 2024 ulottuvan ennustejakson ajan.

Maakunnista aivan omassa kastissaan on Uusimaa, jonka talous kattaa lähes 40 prosenttia koko maan bkt:sta. Pirkanmaa tulee kakkosena vajaalla 9 prosentillaan. Uudellamaalla tulotasokin on selvästi muita korkeampi. Uudenmaan talouden myös ennakoidaan kehittyvän tänä ja ensi vuonna muuta maata paremmin. Pirkanmaan pitäisi pysyä maan keskiarvossa: tänä vuonna lievää alamäkeä, ensi vuonna ehkä hienoista kasvua.

Maakuntien kehityserot johtuvat väestökehityksestä. Muuttotappioalueita on ollut saman verran kuin voittajia. Kehitys kärjistyy ja kiihtyy, eikä sellaista aluepolitiikkaa ole, joka suunnan muuttaisi.

Pirkanmaan talouskasvu on ollut koko Suomen nopeinta 2000-luvulla. Maakunnan osuus bkt:sta on silti väestöosuutta pienempi. Verotus ja sosiaaliturva ovat tasanneet tuloja niin, että Pirkanmaalla kotitalouksien käytettävissä olevat tulot asukasta kohti ovat samaa luokkaa Kainuun kanssa. Siellä bkt:n väestösuhde on kasvanut koko maan korkeimmin 2000-luvulla – maakunnasta muuttaneet ovat ilmeisesti olleet keskiarvoa pienipalkkaisempia.

Talouskasvun takana ovat muuttajat ja työn tuottavuus. Suomessa on vain neljä maakuntaa, joissa tuottavuus on maan keskiarvoa korkeampi. Kärjessä on Uusimaa pääkonttoreineen. Pirkanmaa on juuri keskiarvon yläpuolella. Moni maakunta on silti parantanut asemiaan. Niiden elinkeinorakenne on uudistunut, niin myös Pirkanmaan. Hännänhuippuna on Satakunta, jonka tuottavuuskehitys on ollut yllättävän surkea.

Tuotannon kilpailukyky tulee investoimalla. Ne supistuvat Suomessa tänä vuonna OP:n arvion mukaan 3,5 prosenttia. Pirkanmaalla alamäki jäisi hivenen loivemmaksi, mutta täälläkin investointiaikeet ovat vähentyneet. Ensi vuonna menon pitäisi hivenen piristyä. Suomen talouden uudeksi pelastajaksi nostettuja vihreän teknologian investointeja joudutaan vielä enimmäkseen odottamaan, tuulivoimarakentamista lukuun ottamatta. Jos esimerkiksi Pirkanmaan kaikki paperilla olevat maatuulivoimalat rakennettaisiin, hintalappu olisi 1–2 miljardia euroa. Muut vihreät investointiaikeet sen sijaan ovat maakunnassa vähissä verrattuna rannikon massiivisiin suunnitelmiin. Meiltä puuttuvat meri ja satamat.