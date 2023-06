Itävallan Venäjä-mielisyys uhkaa EU:n yhtenäisyyttä – Alppimaa ei edelleenkään anna aseita Ukrainalle

Itävallan maakaasusta tuli huhtikuussa 63 prosenttia Venäjältä. Maa ei myöskään toimita aseapua Ukrainaan.

Suomen ja muiden EU-maiden on vaadittava entistä pontevammin Itävallan Venäjä-siteiden katkaisemista. Unkarin ja maan pääministeri Viktor Orbánin myötäilevä asenne Venäjää kohtaan on jo hyvin tiedossa, mutta Unkarin varjoon on jäänyt Itävallan Venäjä-myönteisyys.

Ruotsin kokoinen Itävalta on yksi harvoista EU-maista, joka ei toimita Ukrainaan aseellista apua. Se perustelee nihkeyttään maan ”puolueettomuudella”, joka on kirjattu perustuslakiin aikanaan Neuvostoliiton vaatimuksesta. Maa pyrkii edelleen korostamaan rooliaan idän ja lännen välissä, vaikka vuodesta 1995 EU-jäsenenä ollut Itävalta on sitoutunut unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Rintamaan Venäjää vastaan tarvitaan jokaista jäsenvaltiota, vapaamatkustajia ei pidä sallia. Pakotteissa maa on kuitenkin mukana.

Alppimaassa on paljastunut vuosi toisensa jälkeen epäilyttäviä Venäjä-kytköksiä. Esimerkiksi vuonna 2018 silloinen ulkoministeri kutsui häihinsä presidentti Vladimir Putinin ja vuonna 2019 äärioikeistolaisen FPÖ:n johtajista julkaistiin salaa kuvattu video, jossa pohdittiin rahoituksen saamista venäläisen oligarkin sukulaiseksi esittäytyneen naisen avulla. Entinen ulkoministeri Alexander Schallenberg totesi maaliskuussa, ettei ”Venäjän ja Ukrainan sota ole mustavalkoista.”

Pelkkiä maan poliitikkoja ei voi syyttää, vaan myös itävaltalaiset ovat muiden jäsenmaiden kansalaisia kriittisempiä Ukrainan auttamisen suhteen, tammikuussa julkaistu Eurobarometri kertoo. Vain 23 prosenttia itävaltalaisista kannatti täysin aseapua Ukrainaan. Venäläisellä propagandalla on suuri vaikutus maassa ja pääkaupunki Wien on venäläisten vakoojien paratiisi.

Itävalta ei ole Naton jäsen. Maa elää kuitenkin Naton suojeluksessa, sillä sen naapureista esimerkiksi Saksa, Tšekki ja puskurina Venäjään toimiva Slovakia ovat Natossa.

Ennen sotaa Itävallan maakaasusta noin 80 prosenttia tuli Venäjältä. Ukrainalaisten tappamisen rahoittaminen jatkuu edelleen. Tämän vuoden huhtikuussa Venäjältä tulevan kaasun osuus oli 63 prosenttia.

Ukrainan asia on koko Euroopan. Piiloutuminen perinteiden taakse ei ole enää tätä päivää. Suomen ja muiden EU-maiden on vaadittava, että Itävalta irtaantuu Venäjä-kytköksistä ja aloittaa aseavun Ukrainaan.