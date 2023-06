Pitkät hallitusneuvottelut eivät lähihistorian valossa siivitä sopuisaa tietä tulevalle hallitukselle.

Petteri Orpon (kok.) vetämä urakka uuden hallituksen muodostamiseksi hätyyttelee kestonsa puolesta jo Suomen lähihistorian pisimpiä hallitusneuvotteluita. Keskiviikkona tuli kuluneeksi 66 päivää eduskuntavaaleista. Siinä ajassa saatiin vuonna 2011 kokoon Jyrki Kataisen (kok.) johtama sixpack-hallitus.

Pitkät hallitusneuvottelut eivät lähihistorian valossa siivitä sopuisaa tietä tulevalle hallitukselle. Kevään 2011 hallitusneuvottelut olivat todella vaikeat. Kataisen kuuden puolueen hallituskokoonpano kompasteli jo alkumetreillä. Lopulta sixpack kutistui viisikoksi, ja hallitus äänesti eduskunnassa kumoon omia esityksiään.

Kataisen hallitus oli alusta lähtien hajanaisen pohjansa vanki. Ideologinen liima puolueiden väliltä puuttui, ja se näkyi lopputuloksessa. Tulevalla hallituskaudella on vaarana käydä samoin.

Orpo ei halua toisintoa Kataisen kuusikon riitasoinnuista. Vuonna 2018 hän sanoi Suomen Kuvalehden haastattelussa, että vähemmistöhallituskin on parempi vaihtoehto kuin väkisin kasattu kirjava enemmistö.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei hallituspohjan rajaaminen vain neljään puolueeseen ole auttanut yhteisymmärryksen löytämisessä. Perussuomalaisten ja rkp:n tavoitteet ovat monissa asioissa käytännössä janan vastakkaisissa päissä. Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja arvatakseen, että seuraavista neljästä vuodesta tulee hallitukselle vaikeita.

Hallitusohjelman sorvauksessa etenkin perussuomalaisten ja rkp:n riveissä on jouduttu tekemään kipeitä kompromisseja. Tällä viikolla on keskusteltu kiivaasti muun muassa kehitysapurahoista, jakeluvelvoitteesta, sotesta, taloudesta ja työllisyydestä.

Hallitusneuvotteluissa on käynnissä jo kuudes viikko, ja suuria kiistakysymyksiä on edelleen ratkaisematta pöydällä. Historiallisesti pisimmät hallitusneuvottelut toisen maailmansodan jälkeen on käyty vuonna 1951, jolloin Urho Kekkosen (kesk.) toista hallitusta muodostettiin 79 päivää. Tämä ennätys menisi uusiksi, jos Orpon vetämät neuvottelut jatkuisivat vielä juhannusviikon keskiviikkona.

Orpo toivoo voivansa huokaista helpotuksesta juhannukseen mennessä. Pitkää hengähdystaukoa on silti tuskin luvassa. Perussuomalaiset ja rkp ovat lyöneet vasta alkutahdit kaksintaisteluilleen. Hallituksen ideologista liimaa koetellaan toden teolla, kun hallitusohjelman kirjauksia aletaan nuijia eteenpäin.