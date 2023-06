Aamulehti

Tampereen päättäjille voi tulla vielä tämän vuoden aikana linjattavaksi ratkaisu, joka vaikuttaa kaupunkilaisten arkeen vuosikymmeniä eteenpäin. Kysymys on elintärkeän perustarpeen, puhtaan veden, turvaamisesta.

Jos väestö kasvaa, kuten on ennustettu, Tampereen vesilaitokset eivät kykene tuottamaan vettä kaikille tarvitseville vuonna 2040. Vettä on tuotettava lisää. Vaihtoehtoja on käytännössä kolme: Ruskon vesilaitoksen saneeraus, kokonaan uuden vesilaitoksen rakentaminen Ruskoon tai Tavasen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen. 1990-luvulta asti vireillä ollut Tavase tarkoittaisi Roineen veden imeyttämistä läpi harjujen Kangasalla ja Pälkäneellä.

KIISTELTY Tavase-hanke on työllistänyt kuntien viranhaltijoita, päättäjiä ja oikeuslaitosta jo kolme vuosikymmentä. Rahaa siihen on kulunut yli kahdeksan miljoonaa euroa pelkästään Tampereen kaupungilta.

Tampereen vedenhankinnasta on tehty selvityksiä yksi toisensa perään, viimeksi vuosina 2020 ja 2022. Uusin selvitys on tältä keväältä. Siinä vertaillaan Ruskon hankkeiden ja Tavasen kustannuksia, hyötyjä ja riskejä. Näiden uusien tietojen pohjalta Tampereen pitää vihdoin saada aikaan linjaus vedenhankinnasta tehtyä.

Vedenhankinnan tulevaisuus halutaan Tampereen kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon ehkä vielä tämän vuoden aikana. Samalla Tavasen ikuisuushankkeelle pitää saada ratkaiseva päätös.

Hankkeen vastustajille voi tulla yllätyksenä, että tänä keväänä laaditussa vertailussa Tavase-tekopohjavesihanketta pidetään suositeltavimpana vaihtoehtona huomioiden vedenhankinnan turvaaminen, elinkaarikustannukset ja hiilijalanjälki.

Päätös ei tule olemaan helppo, sillä niin paljon voimakkaita mielipiteitä Tavaseen on vuosikymmenten varrella liitetty. Hanke koettelee myös naapurisopua. Pälkäneen kunnanvaltuusto lähetti viime vuonna Tampereen kaupunginvaltuustolle jopa vetoomuksen, jossa pyydettiin, ettei Tampereen kaupunki ratkaisisi puhtaan veden saantiaan pälkäneläisen luonnon kustannuksella.

Vesihankkeet ovat myös euromääräisesti isoja hankkeita. Tuoreen vertailun perusteella Ruskon investoinnit maksaisivat noin 64–71 miljoonaa euroa ja Tavase-investointi noin 80 miljoonaa euroa.

Rahan lisäksi päättäjien pitää arvioida eri vaihtoehtojen ympäristönäkökulmia. Niissä vastakkain ovat Ruskon isommat hiilidioksidipäästöt sekä puhdistuskemikaalien käyttö ja Tavasen rakentaminen osin luonnonsuojelu- ja Natura-alueille.

Tavasessa isona riskinä on korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittelyssä oleva vesilupa, jollaista Ruskossa ei tarvita.