Inflaatio eli rahan arvon heikkeneminen hidastui toukokuussa selvästi. Suomessa luku oli nyt 5,2 prosenttia, kun vielä huhtikuussa vauhti oli 6,3 prosenttia. Kuukaudessa hinnat nousivat 0,2 prosenttia. Ruuan hinnan nousu jatkuu yhä kovimmin. Vuodessa ruoka on kallistunut 11 prosenttia. Energian hinta sen sijaan on jatkanut laskusuunnassa.

Tässä yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana muun muassa omistusasumisen kuluja ja lainakorkoja. Pelotellusta palkkainflaatiosta ei näy merkkejä, eivätkä palkkaratkaisut ole kiihdyttäneet hintojen nousua. Monilla aloilla prosenttikorotuksia ja kertaeriä on tosin vasta tulossa kesän mittaan. Jälkimmäisistä voi odottaa pientä piristymistä yksityiseen kulutukseen. Kuluttajien lomakassaan ilmestyy uusi pelivara, palvelualojen kannalta tarpeeseen.

Suomessa hinnat nousivat maltillisemmin kuin muualla euroalueella. Alustavien tietojen mukaan euroalueenkin kuluttajahintojen nousuvauhti laski silti 7 prosentista 6,1:een. Tärkeää oli, että ruuan hinnan muutokset sivuuttava pohjainflaatio hidastui hivenen 5,3 prosenttiin. Suunta on oikea, mutta riittämätön, ja opettaa lisää kärsivällisyyden hyvettä, sillä rahapolitiikka ei ole vieläkään kevenemässä.

Euroopan keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa vuodessa 3,25 prosenttiin. Seuraava kokous on kesäkuussa, jolloin EKP:lta odotetaan nostoputken toiseksi viimeistä koron nostoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Tämäkin nosto on jo hinnoiteltu markkinakorkoihin. 12 kuukauden euribor on jo käynyt 4 prosentin tuntumassa, mutta laskenut tällä viikolla aavistuksen. Pysyvämmän laskun uskotaan alkavan loppuvuoden aikana.

Pitkää pinnaa vaaditaan niin yksityisiltä asuntolainan korkojen kanssa tuskailevilta tai auton ostoa pitkittäneiltä kuin yrityksiltäkin, jotka ovat muun muassa Pirkanmaalla hidastaneet investointiaikeitaan rahoituskustannusten takia.

Ei pidä ihmetellä, jos rakennusala siirtyi säästöliekille. Asuntolainakanta supistui epätyypillisesti huhtikuussa. Huhtikuussa uusien asuntolainojen määrä oli 39 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Huhtikuussa on viimeksi nostettu yhtä vähän asuntolainoja vuonna 2002. Suomalaisten säntillisyydestä kertoo se, että Suomen Pankin mukaan hoitamattomien asuntolainojen kanta ei ole kasvanut, vaikka keskikorossa on yli 2 prosenttiyksikön vuosinousu. Retuperälle jääneiden lainojen osuus oli omistusasunnoissa 1,4 prosenttia ja sijoitusasunnoissa 0,9 prosenttia.