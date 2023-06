Ainakaan ennakkotietojen mukaan maankäyttösektori ei kauan päästölähteenä pysynyt. Se on rauhoittava tieto.

Kärjekkäin keskustelu Suomen metsien hakkuista saattaa laimeta, kun Tilastokeskus julkisti ennakkotietoja viime vuoden kasvihuonepäästöistä. Joutaakin rauhoittua, sillä äärilaitojen asenteiden kärjistyminen heikentää mahdollisuuksia järkevän metsäpolitiikan ylläpitoon.

Nämä ennakkotiedot päästöistä täsmentyvät joulukuussa ja varmistuvat ensi maaliskuussa. Ennakkotietojen mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna neljä prosenttia ilman maankäyttösektoria, josta tuli jälleen vuoden poikkeaman jälkeen pieni hiilinielu. Vuonna 2021 maankäyttösektori nosti kokonaispäästöjä, nyt siis vähensi.

Tilastokeskuksen mukaan tämä johtui metsien hakkuiden vähenemisestä. Hakkuumäärät pienenivät kaksi prosenttia. Metsämaan hiilinielu ylitti 10 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin rajan. Lisäystä oli peräti yli viidennes. Minkä metsä nieli, sen pelto puski: maatalouden päästöt pysyivät edellisvuotisella tasolla. Maatalouden päästöjä koskeva kritiikki on Suomessa viimeisimmän vuoden aikana vaiennettu tehokkaasti huoltovarmuussyillä, joiden kyseenalaistaminen ei tule kyseeseen.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat lähes puolittuneet 20 vuodessa. Avainsana on energiasektori. Sen osuus on lähes kolme neljäsosaa kaikista päästöistä. Viime vuonna energiankin kulutuksen päästöt pienenivät, kun maakaasun käyttö puolittui. Laskua loivensi se, että kivihiiltä piti kaiken järjen vastaisesti mutta pakon edessä polttaa aiempaa enemmän. Nyt ennakkotiedot kertovat ensi lokakuusta alkavan kaasuvuoden tilausten ennakkovarausten kasvaneen jälleen. Putkikaasu on vaihtunut lng-kaasuksi hämmästyttävän nopeasti.

Energian loppukäyttäjistä teollisuus vähensi päästöjä, mutta liikenne polki paikallaan. Hallitusneuvotteluissa on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan sovittu, että uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoite jätetään ensi vuodeksi ennalleen 13,5 prosenttiin. Päähallituspuolueet kokoomus ja perussuomalaiset ovat sopineet, että uusiutuvan polttoaineen osuutta nostetaan vähemmän kuin nykyinen toimitusministeriö linjasi. Velvoitetavoite on nyt 22,5 prosenttia vuonna 2027. Sanna Marinin (sd.) hallitus olisi nostanut velvoitteen 28 prosenttiin jo ensi vuonna. Jäämättä tuleva päästövähennys jää muiden alojen murheeksi, mutta teollisuus hoitanee osansa. Valitettavasti yhtenä syynä on energian säästötoimien lisäksi taantumasta johtuva kapasiteetin vajaakäyttö.