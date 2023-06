Tampereen on syytä ottaa mallia Turusta, jossa luvattomat mopomiitit on saatu kitkettyä lähes kokonaan.

Alkukesä on tuonut jälleen mukanaan luvattomat mopomiitit Tampereen seudulle. Tapahtumissa ajetaan letkassa, keulitaan, temppuillaan ja poltetaan kumia. Vaaratilanteet ja onnettomuudet ovat todennäköisiä, kun sadat nuoret kokoontuvat yhteen ilman valvontaa.

Tampereen seudulla toukokuussa järjestetyssä mopomiitissä kaksi nuorta loukkaantui kolareissa. Myös muualla Suomessa alkukesän mopomiitit ovat johtaneet onnettomuuksiin ja vakaviin loukkaantumisiin. Kun kukaan ei ole vastuussa, toiminta on vaarallista ja holtitonta.

Mopomiiteissä ollaan tällä hetkellä pattitilanteessa. Tapahtumia järjestetään laittomasti, eikä yhteisiä pelisääntöjä ole. Poliisi toivoo, että kokoontumisille haettaisiin luvat, jotta niiden turvallisuutta olisi helpompi valvoa.

Laillisen mopotapahtuman järjestäminen tuo järjestäjälle valtavan hakemusvuoren ja kuluja. Luvan saamiseksi vaaditaan muun muassa yleisötilaisuusilmoitus, turvallisuus- ja pelastussuunnitelma sekä liikenteenohjaussuunnitelma. Asiakirjojen saaminen vie viranomaistahosta riippuen noin 3–4 viikkoa.

Näihin raameihin spontaanisti kokoon kutsuttu mopomiitti sopii hyvin huonosti. On ymmärrettävää, että nuoret haluavat kokoontua yhteisen harrastuksen parissa. Mopomiittien erikoispiirre on, että nuoret järjestävät itse toimintaa omille ikätovereilleen.

Suuri kysymys kuuluukin, kuinka mopomiittejä voitaisiin järjestää lain sallimissa rajoissa niin, että nuoret silti kokisivat tapahtumat omakseen. Varsinkin kun mopomiittien viehätys on osittain siinä, että toiminta tapahtuu lain rajamailla.

Tampereella on syytä ottaa mallia Turusta, jossa luvattomat mopomiitit on saatu kitkettyä lähes kokonaan. Lounais-Suomen poliisi ja muut Turun seudun viranomaiset ovat tehneet jo vuosia yhteistyötä mopomiittien järjestäjien kanssa. Turussa mopomiiteille on osoitettu luvallisia alueita ja järjestäjiä on koulutettu vaadittavien ilmoitusten ja suunnitelmien tekoon.

Muutama vuosi takaperin myös Tampereella järjestettiin laillinen mopotapaaminen yhteistyössä Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Tällaista yhteistyötä soisi näkevän enemmänkin.

Ratkaisun löytäminen vaatii vastaantuloa niin kaupungilta, poliisilta kuin mopomiittien järjestäjiltäkin. Tampereen seudullakin pitää päästä tilanteeseen, jossa mopomiitit ovat luvallisia ja turvallisia. Puuttumisen aika on nyt, ennen kuin vielä vakavampia onnettomuuksia sattuu.