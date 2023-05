Pelkästään yksi indeksi tuo Tampereelle miljoonia euroja lisää verotuloja. Ylijäämää tulee rutkasti.

Löysät lähtivät asukkaiden ostovoimasta, mutta Tampereen kaupungin talous pysyy tasapainossa jo neljättä vuotta peräkkäin. Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella tästä vuodesta tulisi 37 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Se ylittää talousarvioennusteen 34 miljoonalla eurolla. Taustalla on verotulojen kasvu. Jatko onkin sitten ”haasteellisempi”.

Kuntien viimevuotinen löysä palkkaratkaisu alkaa näkyä, ja henkilöstömenot ylittävät budjetoidun 10 miljoonalla. Kunta-alan palkkaratkaisun lisäkustannusten osuus on 8 miljoonaa. Kaupunki pääsi Pirkanmaan hyvinvointialueen mukana eroon vuodesta toiseen ylittyvistä sote-menoista. Henkilötyövuosien määrä pieneni yli 1 600:lla. Palkkamenot laskevat viime vuodesta 240 miljoonaa.

Verotus pitää taloutta pystyssä. Kuntaliiton ennusteen mukaan kaupungin kuluvan vuoden verokertymä on 673 miljoonaa, joka ylittää talousarvion 37 miljoonalla. Osa tästä on viimevuotista verohäntää, jonka suuruus varmistuu vasta kun viime vuoden verotus valmistuu. Odotus on, että kunnallisveroja kertyy 20 miljoonaa talousarviota enemmän.

Kiinnostava on kiinteistöverotus: rakennuskustannusindeksi nostaa kiinteistöjen jälleenhankinta-arvoja, mikä hinaa verotuottoa. Kiinteistöverokertymän arvioidaan ylittävän talousarvion tämän automaatin avulla 7,5 miljoonalla – tässä olisi mahdollista vaatia kiinteistöverorasituksen alentamista vaikka siksi, että asuminen kallistuu liikaa muutenkin.

Kaupungin tytäryhtiöistä tärkein on yhä Tampereen sähkölaitos. Sen kannattavuus meni alkuvuonna alamäkeen. Liikevoitto laski, tosin ennakoidusti, 25 miljoonaa euroa viimevuotisesta. Liikevoittoprosentti laski 34,5:stä 12,6:een, ja koko vuoden ennuste on vain 7,4 prosenttia. Vielä viime vuonna liikevoittoa tuli yli 62 miljoonaa, mutta nyt ennuste on 26 miljoonaa. Liikevaihto laskisi viimevuotisesta 11 miljoonaa ja olisi tänä vuonna 349 miljoonaa.

Tulosta syö polttoainekustannusten nousu. Venäjän tuonnin korvaaminen käy kukkarolla ja näkyy tilastoissa: Suomen metsäkeskuksen mukaan Pirkanmaan lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin jo viime vuonna metsähaketta kolme prosenttia edellisvuotista enemmän eli 765 000 kuutiometriä. Kysyntä nostaa hintoja. Yhtiö polttaa haketta muun muassa uudessa Naistenlahti 3 -voimalaitoksessa, jonka koekäyttöjaksot ja viritykset jatkuvat yhä.

Nyt kuntapoliitikot eivät virittele Sähkölaitokselle uusia toiveita sähkön hinnan alentamisesta. Kunhan varmistaa osingonmaksukykynsä.