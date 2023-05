Vaalivoittaja Erdoğan toivoo kansalta yhtenäisyyttä, mutta tämä toive jakaantuneessa maassa tuskin toteutuu.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sai odotetun voiton sunnuntaina Turkissa järjestetyllä presidentinvaalien toisella kierroksella. Voitto oli lopulta selvä, sillä Erdoğan sai äänistä hieman yli 52 prosenttia. Käytännössä ero haastajaan, kuuden oppositiopuolueen yhteenliittymän ehdokkaaseen Kemal Kılıçdaroğluun oli yli kaksi miljoonaa ääntä.

Opposition toiveista huolimatta Kılıçdaroğlun voitto oli alun perinkin kiven takana, sillä vaaliasetelma oli kaikkea muuta kuin reilu. Tiedotusvälineissä Kılıçdaroğlun sai vain murto-osan julkisuudesta Erdoğaniin verrattuna.

Erdoğan on hallinnut Turkkia jo yli 20 vuotta. Ensin pääministerinä vuodesta 2003 alkaen, sitten presidenttinä vuodesta 2014 lähtien. Erdoğan on keskittänyt kaiken vallan itselleen ja lähipiirilleen. Pääministerin virka on lakkautettu, eikä parlamentilla valtaa ole. Enemmistö parlamentissakin on Erdoğanin AKP-puolueella ja sen äärinationalistisilla liittolaisilla.

Odotettavissa on, että sama meno Turkissa jatkuu eli opposition toimintamahdollisuuksia heikennetään entisestään, otetta mediasta kiristetään ja painostusta kansalaisjärjestöjä ja muita vallanpitäjien kannalta arveluttavia toimijoita vastaan lisätään.

Voitonpuheessaan Erdoğan toivoi kansalta yhtenäisyyttä. Toive tuskin toteutuu, sillä kansa on hyvin kahtia jakaantunut. Pikemminkin edessä saattaa olla kiihtyvä maastamuutto, kun moni autoritaariseen hallintoon kyllästynyt ja muutosta toivonut turkkilainen jättää maan.

Samaan aikaan Turkin talous sakkaa pahemman kerran. Inflaatio oli viime vuoden puolella pahimmillaan jo yli 80 prosenttia. Viime kuussa se oli yli 40 prosenttia. Liiran kurssi on pahassa luisussa ja valuuttaa on jouduttu pönkittämään tukiostoilla valuuttamarkkinoilta.

Horjuvan talouden suunnan korjaamista ei helpota, että muista maista poiketen Turkissa ei ole nostettu korkoja. Erdoğan on halunnut pitää korkotason matalalla ja hänen keskuspankkiin valitsemansa johtajat ovat kuuliaisesti noudattaneet presidentin toiveita.

EU- ja Nato-maissa Turkin presidentinvaaleja on seurattu pelonsekaisin tuntein, sillä Erdoğanin valtakaudella Turkki on pitänyt tiukasti kiinni ystävällisistä suhteista Venäjän kanssa. Venäjän presidentti Vladimir Putin olikin ensimmäisten joukossa onnittelemassa Erdoğania vaalivoitosta.

Onnittelijoita riitti myös läntisestä Euroopasta, vaikka monessa maassa oli varmasti salaa toivottu Erdoğanin tappiota. Nyt jännitetään, muuttuuko Turkin ulkopoliittinen linja ja jos muuttuu, mihin suuntaan.