Pirkanmaa tarvitsee osaavaa työvoimaa ulkomailta

Liian korkeat palkkarajat voivat muodostua maahantulon ja työvoiman saannin esteeksi.

Pirkanmaalla on paha työvoimapula monella alalla. Nykyisten työntekijöiden eläköityminen ja ennätysalhainen syntyvyys ovat yhdistelmä, joka ei takaa riittävästi kotimaista työvoimaa yritysten ja palveluiden tarpeisiin. Tampereen Kauppakamarin johtaja Peer Haataja arvioi, että pitkällä aikavälillä esimerkiksi konepaja- ja metalliteollisuuden työvoimatarpeesta kolmannes täytyy ratkaista ulkomaisella työvoimalla. Tukala tilanne on myös sosiaali- ja terveydenhuollossa. Arvioiden mukaan vuonna 2026 Pirkanmaalta puuttuu jopa 6 700 soten ammattilaista. Samaan aikaan etenkin hoiva-alalla palveluntarve kasvaa voimakkaasti. Väestöennusteiden mukaan vuonna 2040 yli 75-vuotiaita on yli puolet nykyistä enemmän. Kuka heitä hoitaa, kun hoitajista on nyt jo vakava vaje.

Onneksi osaavia tulijoita löytyy maailmalta. Kotimaisen henkilöstöpalveluyritys Innolink Staffin ja Konepajakoulun yhteishankkeessa puretaan metalliteollisuuden työvoimapulaa tuomalla kokeneita koneistusalan ammattilaisia Filippiineiltä. Hankkeella on pyritty auttamaan yrityksiä ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa ja kehittämään Pirkanmaalle vastuullista toimintatapaa ja selkeitä käytäntöjä. Näin etsitään pysyvää ratkaisua työvoimavajeeseen, samalla Suomi saa uusia veronmaksajia. Myös Pirkanmaan hyvinvointialue turvaa palveluitaan rekrytoimalla sairaanhoitajia Intiasta ja Filippiineiltä. He työskentelevät lähihoitajina ja hoiva-avustajina tehostetun palveluasumisen palveluissa eri puolilla Pirkanmaata. Hoitajat aloittavat pätevöitymisensä työhön lähihoitajaoppisopimuksella.

Liian korkeat palkkarajat voivat muodostua maahantulon ja työvoiman saannin esteeksi. Hallitusneuvotteluissa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on esittänyt EU:n ulkopuolelta tuleville työperäisille maahanmuuttajille 2 500 euron kuukausitulorajaa. Esimerkiksi hoiva-avustajan kuukausipalkka jää tämän rajan alle. Voi olla, ettei korkeammankaan palkkatason aloilla alkuvaiheen koulutuksen ja harjoittelun ajalta makseta täyttä palkkaa. Ei ole keneltäkään pois, jos pahimmasta tekijäpulasta kärsiville aloille saadaan osaavia ja työhaluisia ihmisiä ulkomailta. Emme tule toimeen ilman heitä, joten sitä ei pitäisi lyhytnäköisillä rajoituksilla estää. Kyse on myös tärkeiden vientitulojen pelastamisesta. On kestämätön ajatus, että investoinnit karkaavat Pirkanmaalta maailmalle työvoimapulan takia. Pahimmillaan työvoimapula voi muodostua kasvun ja hyvinvoinnin esteeksi.