Suomella on eväitä isoksi vedyn tuottajaksi, sillä tuulta meillä riittää

Peräpeiliin tuijottelu pitää unohtaa. Suomen kannattaa hyödyntää isot energiareservit.

Hallitusneuvotteluissa on väännetty kättä polttonesteiden jakeluvelvoitteen prosenteista. Se kuvastaa fossiilisista polttoaineista luopumisen tuskaa. Syntyvän hallituksen pitää katsoa peruutuspeilin sijaan etuviistoon. Yksi tärkeä etappi on vetymarkkinalaki.

Vetymarkkinoille pitää luoda toiminnalliset edellytykset ja poistaa esteet. Tätä varten tarvitaan laki. Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelun mukaan uuden hallituksen tulisi asettaa lakia varten laajapohjainen selvitysryhmä joulukuussa. Vuoden 2024 lopussa tulisi olla valmiina hallituksen lakiesitys, joka lausuntokierroksen jälkeen etenisi syksyllä 2025 eduskuntakäsittelyyn. Laki tulisi voimaan vuoden 2026 alusta. EU:ssa europarlamenttivaalit 2025 tuovat uuden komission, joka saa vastuulleen vihreän siirtymän jatkotyöstämisen.

Suomessa on luja usko vetypohjaiseen talouteen. Tavoitteena on, että Suomi tuottaisi vähintään 10 prosenttia EU:ssa tuotetusta puhtaasta vedystä vuonna 2030. Puhdas tai vihreä vety tarkoittaa päästöttömällä sähköllä elektrolyysissä vedestä tehtyä vetyä. Nyt vetyä on tehty maakaasulla.

Jottei Suomesta tulisi pelkkää Saksan ja muun Pohjois-Euroopan matalan lisäarvon raaka-aineen tuottajaa, vety kannattaa jalostaa. Kun vetyyn sekoitetaan hiilidioksidia, saadaan metaania. Tähän rakoon iskee myös Nordic Ren-Gasin vetylaitos Tampereen Tarastenjärvellä. Se tuottaa aikanaan vetyä ja metaania raskaalle liikenteelle. Hukkalämpö menee Tampereen sähkölaitoksen kaukolämpöverkkoon.

Ilman pääomia visio jää haaveeksi. Tarvittavat investoinnit ovat valtavat niin tuulisähkön tuotantoon, sähköverkkoon kuin vetyverkkoonkin. Suomen tuulivoimakapasiteetti on nyt reilut 5 500 megawattia. Fingrid arvioi, että vuonna 2030 kapasiteetti olisi yli 18 000 megawattia. Fingridin ja kaasuverkkoyhtiö Gasgridin selvityksen mukaan vetytalouteen tarvitaan vuoteen 2030 mennessä 10–15 miljardin investoinnit, josta suurin osa sähkön tuotantoon. Vedyn tuotantoon ja varastointiin menisi 2–3 miljardia. Näillä panostuksilla päästäisiin 1,5–2,5 miljardin euron arvoiseen vedyn vuosituotantoon.

Apuja tarvitaan ulkomailta. Tarjottavana meillä on tuulta ja tilaa. Tällä viikolla tuli julki tuulivoimarakentaja Myrskyn ja tanskalaisen sijoitusrahaston yhteistyösopimus. Tanskalaiset sijoittavat tuulivoimaan 2,3 miljardia euroa. Sillä pitäisi saada noin 300 voimalaa. Näillä luvuilla yksi tuulivoimala maksaa yli 7,5 miljoonaa euroa.