Sika saattaa olla tänäkin vuonna eniten syötyä lihaa. Broilerin piti mennä ohi jo viime vuonna.

Ruuan hinnan nousun huippu on nähty. Hintojen kallistuminen hidastuu ja kääntyy loppuvuonna laskuun. Luonnonvarakeskus Luke ennustaa Pellervon taloustutkimuksen tavoin, että ruoka kallistuu tänä vuonna noin 7–8 prosenttia. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana hintojen nousuvauhti oli vielä reilun 15 prosentin luokkaa.

Viime vuonna ruoka kallistui 10,5 prosenttia. Kaupan myyntimäärät laskivat, mutta elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien myynnin arvo nousi 5 prosenttia. Luke laskee sen perusteella, että kotitalouksien ruokamenot nousivat keskimäärin 270 euroa. Se voi tuntua jälkikäteen yllättävänkin pieneltä summalta. Ilman kulutuksen muutosta ruokalasku olisi noussut 565 euroa, joten syömällä halvempaa suomalaiset nipistivät puolen hintojen nousun vaikutuksesta.

Ostetun ruuan terveellisyys ei tästä parantunut. Kalan myynnin määrä väheni 18 prosenttia, myös hedelmien ja vihannesten myynti laski. Valmisruuan myynti kasvoi. Luomutuotteiden kysyntä väheni, mikä voi heijastua tänä vuonna luomun tuotantomääriin. Tuotannon ehtoja on tiukennettu, mikä ei lisää tuottajien kiinnostusta. Tämä ei ole suotuisa kehitys, sillä luomutuotanto on hyvä osa laadulla ja puhtaudella markkinoitua elintarvikeketjua. Vielä viime vuonna viljasadosta 5 prosenttia eli 155 miljoonaa kiloa oli luomua. Kauraa tästä oli 70 prosenttia. Muun viljan tavoin myös luomuviljasta suurin osa on mennyt rehuksi, pääosin luomukotieläimille.

Maatalouden tuotantopanoksista energia, lannoitteet ja ostorehut ovat halventuneet selvästi kovan hintarallin jälkeen. Tämä näkyy Luken julkaiseman teoreettisen markkinamarginaalin kehityksessä. Marginaali kuvaa kuukausittaista tuottajahintojen ja tärkeimpien muuttuvien kustannusten erotusta. Sen mukaan tilat ovat tuotantosuunnasta riippumatta pystyneet alkuvuonna kuromaan tuloskuoppaa kiinni. Lähtökohta tähän vuoteen ei ollut kaksinen, ja esimerkiksi siipikarjatuotannossa on vasta päästy pitkän ajan keskiarvon tasolle. Silti siipikarjalihan tuotanto voi laskea tänä vuonna ensimmäistä kertaa vuoden 2009 jälkeen. Hiukan yllättäen broilerin kysyntä ei vielä tänäkään vuonna yltäne sianlihan tasolle, kun broilerin kalleimpien osien kulutus on laskenut.

Naudanlihan kulutus laski viime vuonna eniten. Kaupassa lihateollisuuden markkinointiponnistelu näkyy esimerkiksi niin, että muoviin pakattuja ruhon osia yritetään myydä nyt englanninkielisillä tuotenimillä.