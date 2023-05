Sähkön ylituotanto on jakelukatkosvaroituksiin verrattuna positiivinen ongelma, vaikka tuotanto kasvaa edelleen.

Vain vuodessa sähkömarkkinoiden tilanne on kääntynyt ylösalaisin. Viime vuonna pörssisähkön ja sähkösopimusten hinnat lähtivät nousuun, kun pelättiin Keski-Euroopan kaasupulan syöksevän sähkömarkkinat kaaokseen. Suomessa heräsi pelko sähkön riittävyydestä talvella ja varoiteltiin kiertävistä jakelukatkoksista.

Olkiluodon 3-voimalan rakentaminen oli edelleen kesken. Talvesta tuli leuto, ja OL3 valmistui lopulta. Suomalaiset kotitaloudet vähensivät ansiokkaasti kulutustaan. Saksalaisten kaasukaan ei loppunut, ja sähkön hinta kääntyi laskuun vuodenvaihteessa. Nyt määräaikaisia sopimuksia saa halvimmillaan noin 9 sentin hintaan.

Viime viikolla oltiin sitten tilanteessa, jossa OL3:a käytettiin vajaalla teholla, vaikka myös Olkiluodon toinen reaktori oli vuosihuollossa. Miljardeja maksanut laitos kävi pienillä kierroksilla siksi, ettei sen tuotanto mahtunut markkinoille. Kulutus on nyt pientä, ja pohjoisen tulvatilanne pakotti käyttämään vesivoimaa vielä maanantaiaamunakin lähes 2 200 megawatin teholla. Pörssisähköasiakkaille toukokuu on ollut juhlavaa aikaa. Maanantainen luku edeltävä viikon keskihinnaksi oli 1,2 senttiä kilowattitunnilta. Sunnuntaina sähkön hinta oli iltapäivän ajan jopa negatiivinen.

Sähköpulaan ja jakelukatkoksiin verrattuna sähkön ylituotanto on positiivinen ongelma, vaikka tuulivoimaa on rakennettu jo niin paljon, että Fingrid joutui rajoittamaan tuotannon päästämistä kantaverkkoon. Tuulivoimaa tulee vielä rutkasti lisää. Suomeen ja Eurooppaan kaavaillut vetyinvestoinnit kuitenkin imevät aikanaan niiden sähkön tuotantoa niin tehokkaasti, että kulutuksen kasvu voi torpata kuluttajien haaveita pysyvästä paluusta vanhojen sopimushintojen aikaan – jos eivät uskalla siirtyä pörssisähköön. Se houkuttelee monia nyt, mutta mikä on tilanne puolen vuoden kuluttua? Sopimuksista pääsee toki eroon. Varovaiselle kuluttajalle riski voi silti tuntua liialliselta. Heille sähkölaskujen ennakoitavuus on tärkeä.

Kuluttajan on nyt aiempaa vaikeampi vertailla sähkösopimuksia, koska ne ovat monimutkaistuneet. Yhdessä vaikuttaa kulutuksen ajoitus, toisessa pörssisähkön hinta, kolmannessa kilowattitunnin hinta on kiinteä. Hinta voi muuttua kesken sopimuskauden tai sitten ei.

Viime viikolla tuli ilmi, että Ruotsin valtion energiayhtiö Vattenfall on itse ilmoittanut Energiavirastolle ostaneensa viime vuonna markkinoilta tarvettaan vähemmän sähköä ja tarjonneensa markkinoille vähemmän sähköä kuin olisi voinut. Kyse voi olla hintamanipulaatiosta, mikä todistaisi, että sähkömarkkinoissa tosiaankin on korjattavaa. Tähän asti se on jäänyt pelkäksi puheeksi.