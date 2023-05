Tampere saavuttaa historiallisen merkkipaalun, kun kaupungin asukasluku ylittää 250 000.

Tampereen kehityksen yksi tilastollinen merkkipaalu on saavutettu näillä hetkillä.

Kaupungissa on neljännesmiljoona asukasta ja Tampereen kaupunkiseudulla jo pitkälti yli 400 000.

Voi syystäkin onnitella, kun suomalainen kaupunki ylittää 250 000 asukkaan rajan. Helsingin ja Espoon ohella vain Tampere kuuluu tähän sarjaan. Myös Vantaa on lähellä.

Tampereen väestönkasvu on ollut viime vuosina nopeaa. Vuosittain kaupunkiin on tullut vähintään 3 000 uutta asukasta. Tampere vetää väkeä muualta Suomesta, mutta viime aikoina yhä enemmän myös ulkomailta.

Aamulehti kyseli muuttaneilta, mitkä olivat painavimmat syyt, joiden vuoksi he halusivat Tampereelle. Päätösten taustalla olevien vaikuttumien kirjo vaihtelee laidasta laitaan. Usein tällaisissa kartoituksissa korostuu se kuitenkin lyhyt lause, että Tampere on samalla kertaa ”ihanan iso, mutta pieni kaupunki”.

Tampere on tuoreiden kaupunkilaisten mukaan sopiva sekoitus ”ison huvipuistokaupungin tapahtumia ja rentoa kylämeininkiä”.

Tampere on jo siinä kokoluokassa, että erilaisia palveluita sekä urheilu- ja kulttuuritarjontaa alkaa olla niin laajasti, että se vetää ihmisiä jo itsestään puoleensa. Esimerkiksi kaupungin koko ajan laajeneva ravintolamaailma saa tämän tästä kiitosta monipuolisuudestaan.

Muuttosyyt ovat usein hyvin arkisia. Asuntojen hinnat eivät ole Tampereella läheskään niin korkeita kuin Helsingin seudulla. Tämäkin on varmaan kääntänyt viime aikoina yhä useamman pääkaupunkiseudulla asuvan muuttoauton kohti Tamperetta. Etätyön aikana kynnys lähteä on entistä matalampi.

Tampere koetaan läheiseksi ja liikkuminen paikasta toiseen helpommaksi kuin pääkaupunkiseudulla.

Kasvun ja rohkeuden ohella kotoinen tunnelma on selvästi yksi Tampereen brändin vahvimmista kulmakivistä. Tamperelaisuuteen on kuulunut selvästikin se, että ihmisiä on helppo lähestyä ja uudet tulokkaat on otettu lämpimästi vastaan. Juuri tällainen arjen tärkeä asia kerrotaan helposti eteenpäin. Niinpä moni alueelle muuttanut suosittelee paikkaa läheisilleen ja uusia muuttokuormia pakataan.

Tampereen ”ilmapiirin” vaaliminen on oleellista. Rentoa asennetta on löydyttävä vastaisuudessakin ihmisten mielistä samoin kuin myös kaupunkisuunnittelusta. Kummassakin on onnistuttu tähän saakka hyvin.

Lähitulevaisuudessa kaupunki kasvaa muun muassa Hiedanrannassa, Viinikanlahden ympäristössä, Ruotulan golf-kentän alueella ja Nurmi-Sorilassa. Asuminen, palvelut, elinkeinoelämä ja virkistysalueet on hyvä sovittaa niissäkin ihmisen kokoisiksi; sellaisiksi, että liikkuminen on vaivatonta ja luontoa on aina sopivassa määrin lähettyvillä.

Tampereella on varmasti eväät kasvaa vastaisuudessakin.