Suomen on parempi kuulua vihreän siirtymän etujoukkoihin kuin perässä juoksijoihin.

Ilmastolaissa on kirjattu tavoitteeksi, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Hallitusneuvotteluissa rkp:lle tavoitteessa pysyminen on kynnyskysymys. Perussuomalaiset taas eivät halua uskoa, että tavoitteessa pysytään ja kokoomus tasapainoilee näkemysten välissä, lähempänä rkp:ta kuin perussuomalaisia.

On vaikea ymmärtää mikä hiilineutraaliudessa on osalle päättäjistä vastenmielistä. Lakiin kirjattu tavoite kirittää suomalaisyrityksiä entistä nopeampaan puhtaiden energiamuotojen ja niihin liittyvien innovaatioiden ja teknologioiden kehittämiseen. Tavoite on sama kaikilla länsimailla ja myös nousevilla talouksilla. Hiilineutraalius on osa vihreä siirtymää, joka luo joka puolella maailmaa uutta taloutta ja uusia työpaikkoja. Tämä on tärkeä asia myös esimerkiksi perussuomalaisia äänestäville.

Vihreä siirtymä tapahtuu maailmalla joka tapauksessa ja on parempi kuulua siirtymän etujoukkoihin kuin perässä juoksijoihin. Suomella on yhä kasvavan tuulienergiakapasiteettinsa ansiosta erinomainen mahdollisuus kehittää ensimmäisten joukossa toimivaa ja kannattavaa vetytaloutta sekä uusia biopolttoaineita. Niiden ratkaisevat innovaatiot ja patentit voivat aivan hyvin syntyä suomalaisissa yliopistoissa ja yrityksissä. Esimerkiksi Tampereen yliopisto on vahva energia-, ympäristö- ja biotekniikan kiihdyttämö, jossa tutkitaan ja keksitään koko ajan uutta vihreän siirtymän teknologiaa.

Vihreässä siirtymässä kyse on myös yhä suuremmasta energiaomavaraisuudesta, mikä on myös maanpuolustuksellisesti tärkeä asia. Eurooppa ravistaa parhaillaan itseään irti venäläisestä fossiilienergiasta, jonka varaan Eurooppa itsensä sitoi tuskastuttavan pitkäksi ajaksi. Karu herätys öljyriippuvuudesta tuli vasta kun Venäjä hyökkäsi oikeudettomasti ja brutaalisti Ukrainaan.

Vaikka lännessä tuotettaisiin venäläisen öljyn tilalle kuinka liuskeöljyä ja avattaisiin uusia öljynporauskenttiä merille, fossiilipolttoaineiden hinta nousee joka tapauksessa. Öljyä ja maakaasua voi vain kuluttaa, niitä ei synny maaperään lisää, ainakaan ihmisen toivomassa tahdissa. Tämä on selvää myös perussuomalaisille.

Hiilineutraaliustavoitteen typeränä pitäminen voi toki olla perussuomalaisille vain pelkkää neuvottelutaktiikkaa. Kaikkein tärkein tavoite puolueelle on maahanmuuttopolitiikan selkeä tiukentaminen. Perussuomalaisten hiilineutraaliustavoitteeseen taipumisen hinta hallitusneuvotteluissa saattaa olla maahanmuuttopolitiikan tuntuva kiristäminen.