Julkisen sektorin kannattaa hakea kumppaneita. Työterveyshuolto tuntee asiakkaansa parhaiten.

Luvut ovat suuria. Suomen yhteensä noin 100 miljardin euron sosiaaliturvan ja soten menoista soten osuus noin neljännes. Valtiovarainministeriön mukaan sote-menoissa on vaalikaudella 6 miljardin euron nousupaine. Sen verran on myös julkisen talouden sopeutustarve. Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosibudjetti on tänä vuonna 2,6 miljardia euroa. Alijäämäennuste on nyt 33 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ylittävät budjetin 50 miljoonalla.

Huonosti yhteensopivat tietojärjestelmät ovat Pirhassa edelleen merkittävä ongelma. Tämän on voinut huomata myös asiakas, jonka tietojen kulkeutuminen hoitoketjussa on vaikuttanut sattumanvaraiselta.

Pirhan palveluverkostoselvitykset ovat venyneet. Ensimmäisiä tietoja on luvassa kesäkuussa. Vuodeosastot ja asumispalvelut ovat tiukimmin tutkittavana. Muutosneuvottelut käydään syksyllä. Ensisijaisesti ei haeta henkilöstövähennyksiä, mutta työpaikat ja tehtävät voivat vaihtua. Henkilöstökulut ja palveluiden ostot ovat suurimmat menoerät, joten säästöt osuvat myös niihin.

Eniten sote-palveluita tarvitsevan asiakaskunnan kymmenyksen hoitoon menee yli 70 prosenttia kustannuksista. Rahaa kuluu hukkaan, jos he eivät saa oikeaa palvelua oikeaan aikaan. Toisaalta 70 prosenttia tarvitsee vähän palveluita. Kuntaliiton konsulttiyhtiön FCG:n esimerkissä yhdellä hyvinvointialueella tällaisen yli 75-vuotiaan ihmisen hoito maksoi reilun tonnin vuodessa. Samanikäisen, tiuhimmin hoitoa tarvitsevaan kymmenykseen kuuluvan kustannukset ovat yli 20 000 euroa. Luvut vaihtelevat alueittain ja vuosittain. Selvää on, että säästöpotentiaalia on siellä, missä rahaa kuluu eniten.

Hyviä käytäntöjä voi luoda digipalvelujen lisäksi myös julkisen ja yksityisen terveydenhoidon yhteistyöllä. Säästöpotentiaalia on. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon Työote-mallilla on saatu puolitettua välilevyleikkauksen jälkeinen työkyvyttömyysaika. Aiemman pitkän sairauspoissaolon sijaan potilas on lyhyehkön toipumisjakson jälkeen ohjattu työterveyteen, josta töihin paluu on tapahtunut hallitun nopeasti. Samansuuntaisia tuloksia on myös lonkka- ja polvileikkauksista. Työterveyshuoltoa käyttää kaksi miljoonaa suomalaista, ja se on ainoa taho, jolla on suora yhteys sekä asiakkaaseen että tämän työpaikkaan. Vastaavan yhteistyön sopisi yleistyvän, sillä se hyödyttää kansantaloutta. Tampereella yksityinen ja julkinen ovat jo vuosien ajan täydentäneet toisiaan onnistuneesti.