Tampereen liikennejärjestelyissä pitää kunnioittaa kansalaisen vapautta valita.

Tampereen kaupunginvaltuusto on edennyt nelivuotiskautensa puoliväliin. Pormestari vaihtui, ja muitakin avaintehtäviä on jaettu uusiksi. Työ jatkuu.

Tässä kohtaa on hyvä aika kiittää nykyisiä ja aikaisempia kuntapäättäjiä kaukonäköisyydestä ja viisaudesta. Tampere pääsi loistavalle kasvu-uralle ja sen vetovoima on suurempi kuin koskaan kaupungin historiassa. Suuret ja rohkeat investoinnit vaikuttavat ainakin nykypäivän tarkastelukulmasta onnistuneilta. Rantatunneli vetää ja uudesta areenasta on tullut suomalaisen urheilun ja viihteen ykköspyhättö. Helsinki ja Turku alkavat näyttää Tampereen rinnalla pysähtyneisyyden majakoilta.

Tampere ei saa kuitenkaan pysähtyä. Asukasluvun kasvu niin keskuskaupungissa kuin naapurikunnissa tuo hyvinvointia ja verotuloja, mutta vaatii myös investointeja niin koulutukseen, päivähoitoon, rakentamiseen kuin liikenneratkaisuihin.

Tampere on osannut katsoa kauas tulevaisuuteen, kun se päätti raitiotien rakentamisesta. Työ on edennyt rivakasti ja kesän aikana on tarkoitus avata jo kakkosvaiheen ensimmäinen osa eli yhteys Pyynikintorilta Santalahteen. Lentävänniemessä raiteet odottavat jo valmiina sitä, että yhteys Santalahdesta Näsisaaren kautta valmistuu.

Tampereen pitää osata ajatella tulevaisuuden liikenneratkaisuja kokonaisvaltaisesti. Työkaluna soisi käytettävän enemmän porkkanaa kuin keppiä. Tärkeintä on, että liikkuminen on sujuvaa, käyttää kansalainen sitten joukkoliikennettä, polkupyörää tai henkilöautoa. Yhtä tärkeää on vapaus valita.

Joukkoliikennekeskustelun rivien välistä voi aika usein lukea yksityisautoilua vähätteleviä argumentteja. Työmatkaliikenteestä keskusteltaessa unohtuu usein se, etteivät ihmiset liiku pelkästään kodin ja työpaikan väliä. Ihmiset kulkevat ajoittain työstä suoraan asioilleen tai harrastuksiinsa toiselle puolelle kaupunkia. Joukkoliikenne taipuu tällaiseen poikittaisliikenteeseen kehnosti. Siksi liikenteessä pitää olla vaihtoehtoja.

Kokonaan oma kysymyksensä on raide- ja lentoliikenneratkaisut. Ne eivät ole pelkästään Tampereen tai edes maakunnan käsissä. Toimiva ja sujuva raideyhteys Helsingin suuntaan on tärkeä, mutta näissä hankkeissa pitää ajatella myös kustannuksia. Tampere-Pirkkalan lentokenttä on tamperelaiselle elinkeinoelämälle ovi maailmaan. Uusi pormestari Kalervo Kummola lupasi tehdä voitavansa, että saisimme yhteydet Tukholmaan ja Kööpenhaminaan.

Tampereen pitää hyödyntää kasvupotentiaalinsa, mutta päätöksenteon pitää pysyä mukana. Mieluiten vieläpä askeleen edellä.